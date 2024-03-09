Папа римский Франциск пристыдил Украину за отказ идти на переговоры

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Папа римский Франциск заявил, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры. Очевидно, что Киеву такой смелости не хватает.
В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое выйдет в эфир 20 марта, понтифик также сказал, что считает более сильной ту сторону, которая видит и правильно оценивает ситуацию, думает о людях и о сохранении человеческих жизней.
По его словам, сейчас в мире достаточно держав, готовыми стать посредниками в переговорах между Россией и Украиной, например, Турция. Само слово «переговоры» Франциск назвал достаточно смелым. Папа римский также отметил, что Киеву нужно стыдиться не того, что они соглашаются на мирные переговоры в качестве проигравшей стороны, а того, к скольким смертям приведет дальнейшее продолжение военных действий.
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«Нужно иметь смелость поднять белый флаг и вести переговоры», — указал глава Римско-католической церкви.
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Александр Бойцов