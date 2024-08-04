Ватикан высказал о неоднозначных сценах с открытия Олимпиада

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В официальном заявлении Ватикан выразил свое разочарование некоторыми сценами, произошедшими на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как сообщает ТАСС, Ватикан дал понять, что ставит под сомнение не свободу слова и самовыражения, а уважение к другим.
«Святой престол не может не присоединить свой голос к голосам других, которые отметили в последние дни, что многие христиане и верующие других религий были обижены некоторыми сценами. На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения», – говорится в обращении.
Церемония открытия ОИ-24 состоялась 26 июля, во время нее на сцене была показана провокационная пародия на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Это вызвало широкую критику в адрес организаторов и артистов.
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Александр Климов