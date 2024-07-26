Даванков выразил уверенность в результате российских спортсменов на ОИ-2024

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Вице-спикер Госдумы, кандидат в президенты России на выборах-2024 от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что российские спортсмены смогут показать достойный результат на Олимпиаде в Париже.
«Для любого спортсмена крайне важно иметь шанс выступить. Если ты не выступаешь, то теряешь свою квалификацию. Но ни в коем случае не осуждаю тех, кто поехал на Олимпиаду. Уверен, что они покажут достойный результат, я буду болеть за них. Могу понять и тех, кто не поедет. Болеем за наших!», — отметил в беседе с Metaratings.ru Даванков.
При этом он отметил, что надо разделять политический аспект Олимпиады и спортивный. С точки зрения первого он рекомендовал спортсменам не обращать внимание на неудовлетворительные результаты Игр, сели таковые будут. Также Даванков добавил, что общей поддержки Госдумы в этом вопросе ожидать не стоит, как и не стоит делить общество в вопросе, касаемом поездки наших спортсменов на Игры.
А спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что МОК мог допустить намного больше российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.
«Надо было хотя бы допустить человек 100, а не 15, чтобы они поборолись за несколько медалей. И тогда бы умным головам во всём мире было бы видно, что всё-таки должна эта вот связь. А когда её рушат искусственно, говорят, что журналисты — это шпионы, когда спортсмены здесь недостойны — это же неконструктивно на самом деле», — прокомментировал в беседе с RT Губерниев.Ранее владельцы ресторанов в Париже заявили, что Олимпиада подарила им атмосферу карантина во времена коронавируса, а не праздника и веселья.
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Мелисса Тимофеева