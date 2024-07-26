Стало известно о жалобах на ОИ-2024 от владельцев парижских ресторанов

Фото: iStock/Mateescu Mugur
Владельцы ресторанов в Париже заявили, что Олимпиада подарила им атмосферу карантина во времена коронавируса, а не праздника и веселья.
«Это немного похоже на карантин в период COVID-19, который обернулся катастрофой для всех магазинов и ресторанов», — рассказал в беседе с RT один из официантов ресторана напротив Нотр-Дам-де-Пари.
А специальный корреспондент argumenti.ru Александр Шарковский высказал мнение о том, что миру нужно новое Олимпийское движение. По его мнению, нынешние Олимпийские игры не являются независимыми спортивными соревнованиями, а находятся в услужении у США, что неправильно.
Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов заявлял, что сама Олимпиада-2024, проходящая сейчас в Париже, проигрывает из-за отсутствия российских спортсменов.
Читайте также:
МОК выбрал местом проведения зимней Олимпиады-2034 американский Солт-Лейк Сити
Авербух поддержал решение отказаться от показа Олимпиады 2024 на ТВ в России
Титов: От отсутствия российских спортсменов на ОИ-2024 проигрывают все
Мелисса Тимофеева