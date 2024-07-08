«Ведомости»: Бывший заместитель Шойгу Цаликов может стать сенатором от Тувы

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Руслан Цаликов, на протяжении восьми с половиной лет занимавший пост первого заместителя министра обороны России и покинувший его 17 июня, может стать представителем верховного хурала Тувы в Совете Федерации.
Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщили два источника, близких к органам власти республики. Цаликов вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгой и участником специальной военной операции, Героем России Буяном Кууларом возглавляют список «Единой России» на очерендных выборах в республиканский парламент. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Цаликов много лет являлся заместителем Сергея Шойгу. Он проработал с ним в руководстве МЧС России, администрации Московской области и министерстве обороны в общей сложности более 20 лет.
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