Медведев: ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова противоречат правовым нормам

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Выдача ордеров Международным уголовным судом (МУС) на аресты секретаря Совбеза Сергея Шойгу, а также руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова идет вразрез с нормами международного права. Об этом на полях Петербургского Международного юридического форума (ПМЮФ) заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Противоречит, конечно... не нужно создавать новых норм, нужно просто правильно применять существующие — это справедливо», — сказал Медведев.
Ранее политик заявлял, что конфискация замороженных активов РФ за рубежом может расцениваться актом агрессии или поводом для войны. Он подчеркнул фундаментальность и неприкосновенность права собственности. Любые посягательства на активы России, по словам Медведева, незаконны.
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