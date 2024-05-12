Шойгу станет главой Совбеза РФ вместо Патрушева

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Стало известно, какую должность займет Сергей Шойгу после ухода с поста Министра обороны РФ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент России Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета Безопасности РФ в связи с переходом на другую работу, а его место займет как раз бывший глава оборонного ведомства.
«Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Патрушеве Н.П." 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.В том же сообщении указывается, что Шойгу предлагается назначить на пост Секретаря Совета Безопасности.
Ранее стало известно, что на пост Министра обороны Путин предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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