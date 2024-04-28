Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

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Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковыми ракетами к 2030 году, cообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Министерство обороны страны настаивает на том, чтобы все разработки и сборка нового оружия осуществлялись в Великобритании. Источник подчеркнул, что «крайний срок коммерциализации установлен на 2030 год».
Газета отмечает, что лондонская программа разработки гиперзвуковых ракет все еще находится на ранних стадиях. Пока не решено, с чего будут запускаться эти ракеты – с суши, моря или воздуха.
Ранее стало известно, что крупнейший пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать в себя дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.
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Газета отмечает, что лондонская программа разработки гиперзвуковых ракет все еще находится на ранних стадиях. Пока не решено, с чего будут запускаться эти ракеты – с суши, моря или воздуха.
Ранее стало известно, что крупнейший пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать в себя дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.
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Александр Климов