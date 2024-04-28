«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», – подчеркнул он.

Чинкуини ищет информацию об участии французов в боевых действиях на украинской стороне. По словам бывшего офицера разведки, основной мотивацией для государственных агентов, отправляющихся на Украину, являются деньги.Ранее Чинкуини рассказывал, что французским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные заявления об отставке и доход, значительно превышающий их обычные заработки. Французским военным экспертам также гарантировали возвращение на свои должности после участия в конфликте на Украине.