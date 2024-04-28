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Великобритания решила поставить на вооружение гиперзвуковые ракеты

28 апреля 2024, 03:04
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Великобритания планирует оснастить свои вооруженные силы гиперзвуковыми ракетами к 2030 году, cообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно их данным, Министерство обороны страны настаивает на том, чтобы все разработки и сборка нового оружия осуществлялись в Великобритании. Источник подчеркнул, что «крайний срок коммерциализации установлен на 2030 год».

Газета отмечает, что лондонская программа разработки гиперзвуковых ракет все еще находится на ранних стадиях. Пока не решено, с чего будут запускаться эти ракеты – с суши, моря или воздуха.



Ранее стало известно, что крупнейший пакет военной помощи Великобритании Украине будет включать в себя дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow.

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#ракета
#оружие
#великобритания
В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»
Власти ФРГ мешают расследованию подрывов «Северных потоков» – депутат Котре
28 апреля 2024, 02:59

Фото: iStock/Stefan Dinse

Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», передает информационное агентство ТАСС.
Котре рассказал подробности расследования по «Северному потоку» и подчеркнул, что власти Германии препятствуют этому процессу. Он также призвал приветствовать предложение Китая о начале международного расследования под руководством ООН по факту саботажа на газопроводе.

«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», – отметил политик.

Ранее Министерство иностранных дел Германии ответило на призыв Китая провести расследование взрыва на газопроводе Nord Streams.

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«Огромный позор»: в Индии прокомментировали отвод танков Abrams на Украине
28 апреля 2024, 02:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что является «огромным позором», заявили в издании Hindustan Times.
Отмечается, что использование российских разведывательных беспилотников усложняет возможности Украины по защите своих танков. Издание обратило внимание, что Abrams не защищены от «дронов-убийц».

26 апреля стало известно, что украинские военные отказались от использования американских танков Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками. Эту информацию подтвердила Верховная Рада Украины.

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Более 800 разведывательных дронов запросила Украина у немецкой компании
28 апреля 2024, 01:55

Фото: iStock/Oselote

Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 беспилотных летательных аппаратов разведки (БПЛА) Vector, передает Der Spiegel.
Представитель компании Флориан Зайбель посетил Украину на прошлой неделе вместе с вице-канцлером и министром экономики и защиты климата Германии Робертом Хабеком. В ходе визита Зайбель сообщил, что Киев запросил у Министерства обороны Германии 812 дополнительных беспилотных летательных аппаратов Vector для украинского спецназа.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что Киеву необходимо не менее семи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Отметив, что эти системы могут быть закуплены совместно с партнерами, Зеленский призвал союзников своевременно проявить необходимую готовность.

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«Ужасающее число»: БАПОР про количество погибших детей в Газе
В Газе за полгода погибло больше детей, чем за 4 года во всех мировых конфликтах
28 апреля 2024, 01:30

Фото: iStock/eranicle

Число детей, убитых в Газе за шесть месяцев, превышает число детей, убитых в любом конфликте в мире за четыре года, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам Палестины и организации работ ​(БАПОР) Филипп Лаззарини, передает информационное агентство ТАСС.
По его словам, в условиях вооруженного конфликта трудно публиковать точные цифры. Лаззарини считает, что количество погибших можно достаточно точно определить на основании данных, опубликованных палестинским министерством здравоохранения, согласно которым число погибших в Газе превышает 34 тысячи человек. Эксперты говорят, что эти цифры пугают.

«Среди погибших – 13 тысяч детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, в эту цифру не входят дети, оказавшиеся под завалами.

Ранее ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право в секторе Газа.

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#израиль
#сша
#сектор газа
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В США поставили под сомнение соблюдение Израилем международного права в Газе
Reuters: в США сомневаются в соблюдении Израилем международного права в Газе
28 апреля 2024, 01:15

Фото: iStock/Stadtratte

Ряд высокопоставленных американских чиновников заявили госсекретарю Энтони Блинкену, что, по их мнению, Израиль не соблюдает международное право при использовании американского оружия в секторе Газа, сообщает Reuters.
В частности, они считают, что заявления Израиля об использовании поставляемое США оружия в соответствии с международным гуманитарным правом, не являются «правдоподобными или надежными».

Некоторые ведомтсва также выразили обеспокоенность в служебной записке, направленной Блинкену. В ней они перечислили аргументы в поддержку своей позиции, в том числе израильские атаки на гражданскую инфраструктуру в секторе Газа.

21 марта стало известно, что Соединенные Штаты впервые ввели санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за нарушения прав человека в Палестине. Санкции не позволят батальону и его членам получать американскую военную помощь и проходить обучение у американских инструкторов.

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#санкции
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Зеленский призвал Запад отправить Киеву еще больше Patriot
28 апреля 2024, 01:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо как минимум семь зенитно-ракетных комплексов Patriot. Эту цифру президент Зеленский озвучил в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По словам украинского лидера, Киеву необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

«Нам срочно нужны комплексы Patriot и ракеты к ним», – подчеркнул украинский лидер, отметив, что данные системы имеются у партнеров Киева.

Зеленский призвал союзников не терять время и дать «необходимый сигнал решимости».

Также он поблагодарил Запад за уже поставленную технику.

В марте Зеленский заявил, что 5-7 зенитно-ракетных комплексов Patriot защитят украинскую промышленность.

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#владимир зеленский
#сша
#украина
#поставки
#пво
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США получили дополнительные рычаги влияния на Украину – американские СМИ
CNN: Вашингтон получил дополнительные рычаги влияния на Киев
28 апреля 2024, 00:45

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американские чиновники усилили свое влияние на Украину, предоставив ей финансовую помощь на десятки миллиардов долларов, сообщает CNN, ссылаясь на данные источников.
По мнению экспертов, американской стороне пока не удавалось влиять на Киев.

«Новое вливание помощи дает США много рычагов воздействия на Украину и Израиль. До сих пор Вашингтон по большей части отказывался использовать свое влияние, но он должен сделать это сейчас, иначе у мира в ближайшем будущем не будет шансов», – высказались они.

Ранее стало известно Мнения американцев о том, должны ли США продолжать помогать Украине, разделились.

Согласно опросу, проведенному YouGov, 28 процентов американцев поддерживают увеличение помощи Украине, в то время как 29 процентов считают, что США должны ее сократить. Также 26 процентов американцев заявили, что помощь Вашингтона Киеву должна остаться на прежнем уровне.

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Стало известно об отношении французской армии к России
Экс-развездчик Чинкуини: руководство французской армии благосклонно к РФ
28 апреля 2024, 00:15

Фото: iStock/joseh51camera

Большинство офицеров французской армии положительно относятся к России, ​заявил бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чункуини, передает РИА Новости.
Чинкуини ищет информацию об участии французов в боевых действиях на украинской стороне. По словам бывшего офицера разведки, основной мотивацией для государственных агентов, отправляющихся на Украину, являются деньги.

«Среди действующих военнослужащих, по крайней мере среди офицерского состава, кажется, что подавляющее большинство довольно благосклонно относится к России», – подчеркнул он.

Ранее Чинкуини рассказывал, что французским солдатам, участвовавшим в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), обещали фиктивные заявления об отставке и доход, значительно превышающий их обычные заработки. Французским военным экспертам также гарантировали возвращение на свои должности после участия в конфликте на Украине.

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«Бесполезно»: американский экс-подполковник о новой помощи США
Экс-подполковник Дэвис: новые поставки Киеву не помогут США одолеть Россию
27 апреля 2024, 23:35

Фото: iStock/alexkich

Новая помощь Украине не поможет Соединенным Штатам добиться победы над Россией, заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
Эксперт отметил, что новый пакет помощи США не заменит убитых или раненых украинских солдат.

«Я хочу сказать, вы же не можете печатать людей, вы можете печатать деньги, давать их взаймы каждый день, но вопрос в том, что вы за эти деньги хотите получить?» – задался вопросом Дэвис.

Офицер также отметил, что на обучение американских операторов оружия уйдут годы.

Ранее Дэниел Дэвис выразил мнение, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом США законопроект о выделении военной помощи Украине и другим союзникам. Согласно проекту, Киев получит помощь в размере около 61 миллиарда долларов США в виде боеприпасов, ракет, бронетехники, транспортных самолетов и поставок стрелкового оружия.

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