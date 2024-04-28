«Огромный позор»: в Индии прокомментировали отвод танков Abrams на Украине

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены отвести американские танки Abrams M1A1 с линии фронта из-за действий российских беспилотников, что является «огромным позором», заявили в издании Hindustan Times.
Отмечается, что использование российских разведывательных беспилотников усложняет возможности Украины по защите своих танков. Издание обратило внимание, что Abrams не защищены от «дронов-убийц».
26 апреля стало известно, что украинские военные отказались от использования американских танков Abrams из-за их уязвимости перед российскими беспилотниками. Эту информацию подтвердила Верховная Рада Украины.
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Александр Климов