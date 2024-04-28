В Германии раскрыли детали расследования по «Северным потокам»

Фото: iStock/Stefan Dinse
Депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре прокомментировал ход расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», передает информационное агентство ТАСС.
Котре рассказал подробности расследования по «Северному потоку» и подчеркнул, что власти Германии препятствуют этому процессу. Он также призвал приветствовать предложение Китая о начале международного расследования под руководством ООН по факту саботажа на газопроводе.
Ранее Министерство иностранных дел Германии ответило на призыв Китая провести расследование взрыва на газопроводе Nord Streams.
Читайте также:
В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв КНР к расследованию на СП и СП-2
Пропал координатор подрыва «Северных потоков»
«Пусть перестанут влезать»: Посол в США о попытках Вашингтона влиять на РФ
«Нет сомнений в том, что главными подозреваемыми являются США. Однако правительство ФРГ замалчивает информацию и препятствует расследованию диверсии и террористического акта против немецкой и российской инфраструктуры», – отметил политик.
Ранее Министерство иностранных дел Германии ответило на призыв Китая провести расследование взрыва на газопроводе Nord Streams.
Читайте также:
В МИД ФРГ уклонились от ответа на призыв КНР к расследованию на СП и СП-2
Пропал координатор подрыва «Северных потоков»
«Пусть перестанут влезать»: Посол в США о попытках Вашингтона влиять на РФ
Александр Климов