Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

Фото: iStock/AlexLMX
Всего список увеличился на 45 позиций.
ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против России на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства.
Санкции, которые запрещают въезд в страну и влекут заморозку активов в случае их обнаружения, ввели в отношении одного из
конструкторов беспилотника «Ланцет» Александра Захарова и его родственников.
Также в список попали: главный конструктор «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор «Союза» Василий Критский, организация «Русич» и Ян Петровский, который её возглавляет, а также четыре фирмы из ОАЭ, три гонконгские фирмы из Гонконга, турецкая и узбекская фирмы.
Читайте также:
Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц
США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера
МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям
Санкции, которые запрещают въезд в страну и влекут заморозку активов в случае их обнаружения, ввели в отношении одного из
Также в список попали: главный конструктор «Союз» Мкртич Окроян, гендиректор «Союза» Василий Критский, организация «Русич» и Ян Петровский, который её возглавляет, а также четыре фирмы из ОАЭ, три гонконгские фирмы из Гонконга, турецкая и узбекская фирмы.
Читайте также:
Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц
США расширили антироссийские санкции на три компании и три танкера
МИД Финляндии организует обучающий курс по антироссийским санкциям
Мария Фирсова