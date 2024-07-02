Венесуэла возобновит прямые переговоры с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны возобновит прямой диалог с США. Об этом политик сообщил в эфире своей телепрограммы «С Мадуро +», передает РИА Новости.
Лидер государства подчеркнул, что Венесуэла на протяжении двух месяцев получала предложения от американского правительства о возобновлении переговоров. Мадуро отметил, что обдумал и принял данное предложение.
По его словам, в среду, 3 июля, состоится возобновление переговоров с правительством Соединенных Штатов с целью «восстановления условий для уважения и диалога без манипуляций». Он заключил, что в переговорах будут участвовать спикер ассамблеи Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес Кастро.
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Екатерина Коршунова