В США сняли введенный Байденом запрет на экспорт СПГ

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Суд в США снял введенный американским президентом Джо Байденом запрет на экспорт сжиженного природного газа. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что с иском обратились 16 штатов, которые настаивали, что решение Джо Байдена нарушило федеральный закон.
Ранее сообщалось, что компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.
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«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в решении.
Ранее сообщалось, что компания НОВАТЭК отправила первую в нынешнем году партию сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути из порта Сабетта. Это следует из данных системы отслеживания судов.
Аналитик Юшков раскрыл истинную цель энергетических санкции ЕС против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова