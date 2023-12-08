Венгерский премьер Орбан назвал причину невозможности вступления Украины в ЕС

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Евросоюза снятия с повестки следующего саммита глав государств вопроса о членстве Украины. По его мнению, ни страна, ни ЕС к этому не готовы.
Обозреватели издания полагают, что глава венгерского правительства может использовать Украину в качестве некоей краплёной карты либо метода давления на Евросоюз. Целью такой политической игры может быть разморозка 22 миллиардов субсидий, которые не были выплачены из-за того, что Венгрия имеет некоторые конституционные недостатки. Однако, указано в публикации, если не удастся договориться с Брюсселем, Орбан вполне способен применить право вето.
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Александр Бойцов