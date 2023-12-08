Виктор Орбан: Россия принадлежит к другой цивилизации

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что разница между Россией и другими странами Европы не должна мешать торговому и экономическому сотрудничеству. Подумать о новом плане действий в отношении с РФ следует именно Евросоюзу.
По словам венгерского лидера, так сложилось исторически, географически и политически, что Россия в корне отличается от других государств Европы. Эта страна просто есть, и она очень сильна. Однако никакие разногласия во взглядах и противоречия не должны являться причиной для отказа от диалога и сотрудничества, заключил Виктор Орбан.
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Александр Бойцов