Венгрия не одобрит помощь из фонда мира до решения вопроса с транзитом нефти

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters.
Сийярто отметил, что Еврокомиссия должна повлиять на Киев для возобновления поставок нефти «Лукойла» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Ранее издание Politico проинформировало, что Венгрия в скором времени может столкнуться с завышенными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии.
Венгерский политик подчеркнул, что страна не изменит своего решения, пока меры по вопросу транзита нефти не будут предприняты.
Напомним, Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список.
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Венгерский политик подчеркнул, что страна не изменит своего решения, пока меры по вопросу транзита нефти не будут предприняты.
Напомним, Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список.
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Екатерина Коршунова