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Венгрия не одобрит помощь из фонда мира до решения вопроса с транзитом нефти

23 июля 2024, 16:03
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать выделение средств Украине из Европейского фонда мира до решения проблемы с приостановкой Киевом транзита нефти российской компании «Лукойл». Об этом сообщает Reuters.
Сийярто отметил, что Еврокомиссия должна повлиять на Киев для возобновления поставок нефти «Лукойла» в Венгрию и Словакию через украинскую территорию. Ранее издание Politico проинформировало, что Венгрия в скором времени может столкнуться с завышенными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии.

Венгерский политик подчеркнул, что страна не изменит своего решения, пока меры по вопросу транзита нефти не будут предприняты.



Напомним, Украина прекратила транзит нефти «Лукойла» через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список.

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#венгрия
#киев
Госдума приняла закон, позволяющий МВД выдворять иностранцев
Госдума приняла закон о праве органов внутренних дел выдворять иностранцев
23 июля 2024, 15:37

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, который наделяет органы внутренних дел правом принимать решение об административном выдворении иностранцев за пределы России. Об этом информирует ТАСС.
Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, с данной инициативой выступила группа депутатов всех думских фракций. Уточняется, что данный закон наделит органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы РФ иностранцев и лиц без гражданства.

Нововведение позволит обеспечить уменьшение временных и денежных затрат, которые связаны с доставлением иностранных граждан в судебные инстанции, а также оперативно удалять с территории страны лиц, нарушивших законодательство РФ.

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Россия ввела ответные санкции против 15 граждан Великобритании
23 июля 2024, 15:24

Фото: iStock/ffikretow

Россия в качестве ответной меры закрывает въезд 15 гражданам Великобритании. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что в список вошли руководители предприятий ВПК, которые принимают участие в поставках оружия киевскому режиму. Согласно информации ведомства, под санкции также попали эксперты и публицисты, которые выступают с антироссийскими позициями по оборонной проблематике и теме специальной военной операции на Украине в средствах массовой информации.

Отмечается, что данный список опубликован на сайте российского дипломатического ведомства. В МИД России призвали Лондон «трезво оценить ситуацию и как можно скорее сменить вектор в отношениях двух государств».

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Путин попросил главу Счетной палаты Ковальчука звонить ему в сложных ситуациях
23 июля 2024, 15:08

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин по итогам доклада руководителя Счетной палаты Бориса Ковальчука посоветовал последнему «без стеснения» звонить при крайней необходимости. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ковальчук поблагодарил главу российского государства за предоставленную возможность. Уточняется, что Путин также подчеркнул профессионализм команды главы Счетной палаты.

По словам президента, на сегодняшний день растут доходы российского бюджета, однако лишних денег нет. Поэтому важно, чтобы Счетная палата следила за финансовой дисциплиной и не пропускала нарушений закона, добавил Путин.

Напомним, 14 мая 2024 года Совет Федерации единогласно принял решение о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты России. В период с 2010 года по март текущего года Борис Ковальчук занимал должность генерального директора «Интер РАО».

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#рф
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На российском фрегате, который не пустили в порт Франции, заканчивается вода
23 июля 2024, 14:35

Фото: iStock/Dovapi

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан заявил, что на российском фрегате «Штандарт», который не пустили в порт Франции, заканчивается вода. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Элькана, ситуация на корабле будет стремительно ухудшаться. Он отметил, что ассоциация будет добиваться разрешения судну причалить к берегу.

Ранее Элькан отметил, что отказ пустить российское судно «Штандарт» в порт Бреста показал слабость французского правительства.

Напомним, российский фрегат «Штандарт» попал под санкции Евросоюза из-за проукраинских активистов, которые пожаловались на отказ убрать российский флаг с судна. Из-за введенных ограничений кораблю отказали в швартовке в порту французского Бреста.

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Топорнин: передача Байденом полномочий по помощи Украине — сигнал для ЕС
23 июля 2024, 13:22

Фото: сайт Белого дома

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации Николая Топорнина президент США Джо Байден передал полномочия по управлению замороженными активами России Министерству финансов и Государственному департаменту, чтобы подать сигнал Европейскому союзу.
Политолог объяснил решение Байдена тем, что, вероятно, это формальное действие, чтобы побудить ЕС поступить аналогичным образом. В США остаётся менее двух миллиардов долларов российских государственных активов. Большая часть наших активов, около 300 миллиардов, находится в ЕС.

Политолог считает, что какие бы меры ни принимали американцы, они понимают, что в данном случае от них мало что зависит. Это скорее пример для подражания, призыв быть как они.

«Если бы это были серьёзные полномочия, вряд ли бы президент передавал их министрам, скорее, он бы оставил решение за собой. Это вопрос, который не требует большого согласования. Плюс фактор того, что он болеет коронавирусом. Надо, чтобы кто-то занимался этим вопросом», — подчеркнул Николай Топорнин в беседе с с Лента.ру.

Байден передал управление замороженными российскими активами за рубежом министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену. Документ предусматривает передачу этих средств Киеву. Причины такого решения не были раскрыты.

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#байден
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В Кремле рассказали, почему Shaman стал заслуженным артистом России
Песков: песни Shaman попали в унисон с чувствами общества, его творчество важно
23 июля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несколько песен Shaman (Ярослав Дронов), удостоенного ранее звания заслуженного артиста РФ, попали в унисон с чувствами консолидированного российского общества. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, творчество исполнителя крайне важно. Песков добавил, что глава российского государства Владимир Путин вряд ли глубоко знаком с хитами певца.

Пресс-секретарь лидера РФ заключил, что песни Shaman многие знают и любят.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ исполнителю Ярославу Дронову (Shaman). Соответствующий указ был опубликован в понедельник, 22 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Из-за позиции Трампа Зеленский задумался о переговорах с Путиным
23 июля 2024, 12:31

Польский политолог Витольд Сокалу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский начал задумываться о переговорах с президентом России Владимиром Путиным из-за возможности победы на выборах в США кандидата Дональда Трампа.
«Даже если есть и другие причины изменения тона Зеленского, наиболее важной из них, на мой взгляд, является повышенная вероятность того, что Трамп станет следующим президентом Соединённых Штатов», — сказал Сокалу в интервью Onet сообщили в URA.Ru.

Он также отметил, что такое изменение в поведении Зеленского говорит о том, что он понимает неизбежность некоторых вещей.

Ранее депутат украинского парламента Евгений Шевченко предположил, что в случае своей победы на выборах в США Дональд Трамп будет стремиться добиться отставки Зеленского. По его словам, Трамп также будет настаивать на том, чтобы новый председатель Верховной Рады подписал мирное соглашение в конфликте с Россией.

Шевченко также отметил, что полномочия Зеленского истекли 20 мая.

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#ядерное оружие
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Стало известно, что против Байдена был совершен переворот
Трамп: против отказавшегося от предвыборной гонки Байдена был совершен переворот
23 июля 2024, 11:56

Фото: сайт Кремля

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.
«Своего рода да», — ответил кандидат от Республиканской партии на пост главы государства Дональд Трамп на вопрос журналиста, считает ли он, что в ситуации с Джо Байденом можно говорить о перевороте.

Помимо этого, сенатор Джеем-Ди Вэнс, также утвердительно ответил на этот вопрос.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в подписи Байдена была замечена странная деталь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украина планирует вернуть уклонистов, сбежавший в Молдавию
23 июля 2024, 11:25

Фото: istockphoto / alexis84

Посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко заявил, что Украина ведёт переговоры с Молдавией о возвращении на родину граждан, которые уклоняются от призыва, сообщили в Газета.ру.
В первую очередь речь идёт о тех, кому власти Молдовы отказали в предоставлении убежища на территории страны.

«У нас есть определённый диалог с Молдовой о так называемых уклонистах. Законодательство Европы и Молдовы в сфере приёма беженцев не было адаптировано к ситуации, с которой столкнулась Украина», — подчеркнул посол.

Диалог с Кишинёвом об уклонистах оказался сложным, так как нет возможности точно определить, сколько украинцев нелегально прибыло на территорию Молдовы.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха заявил в эфире телеканала «ТСН», что на Украине мужчины призывного возраста потратили до 2 миллиардов долларов, чтобы избежать отправки на фронт.

Также стало известно, как жители Украины относятся к тем, кто пытается уклониться от службы в армии.

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