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Первая резолюция нового состава Европарламента, в которой осуждается визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, может привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.
Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. Авторы публикации называют эту резолюцию документальным свидетельством политической мании величия. В статье также отмечается, что документ пропитан разочарованием от бессилия и, как следствие, возрастающей волей к насилию. В материале также подчёркивается, что принятие подобной резолюции является грубым нарушением всех договоров и общей политики Евросоюза.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину в рамках миссии по урегулированию украинского конфликта является политической ошибкой.
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