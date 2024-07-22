Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с российским лидером Владимиром Путиным помешал планам Евросоюза показать единогласную поддержку Украины в европейских странах. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
Отмечается, что своими действиями Орбан якобы нанес серьезный ущерб попыткам Европейского союза выступить единым фронтом в политике в отношении Киева. Согласно информации источника, желание венгерского политика начать переговоры столкнулось с большим количеством критики в ЕС.
Некоторые государства, которые не являются членами Европейского союза, могут воспринять мирные инициативы премьера Венгрии как официальную позицию ЕС, что не является действительностью.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать.
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Некоторые государства, которые не являются членами Европейского союза, могут воспринять мирные инициативы премьера Венгрии как официальную позицию ЕС, что не является действительностью.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует продолжить миротворческую миссию по Украине, однако держит в тайне дальнейшие шаги, опасаясь, что ему могут помешать.
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Екатерина Коршунова