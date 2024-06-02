Сийярто заявил о провале политики ЕС в отношении Украины

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Европейские политики не признают провала украинской стратегии в целях уклонения от ответственности, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По его словам, ЕС хочет избежать ответственности.
По его словам, это влияет на жизнь обычных людей.
Ранее Сийярто также дал понять, что лидеры ЕС не допускают независимой политики в поддержку мира.
До этого он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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«Потому что неудача политики Брюсселя в отношении войны на Украине – это не философское утверждение. Это факт», – уточнил глава МИД.
По его словам, это влияет на жизнь обычных людей.
«Европейские политики хотят избежать ответственности. Поэтому они не готовы признать, что нынешняя стратегия потерпела неудачу», – подчеркнул он.
Ранее Сийярто также дал понять, что лидеры ЕС не допускают независимой политики в поддержку мира.
До этого он прокомментировал покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
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Александр Климов