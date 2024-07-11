Венгрия пообещала напомнить Украине о невозможности вступления в НАТО в настоящее время

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Венгрия напомнит Украине, что вступление в НАТО в данный момент невозможно, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Глава ведомства предположил, что в рамках заседания Совета НАТО-Украина участники начнут говорить о важности вступления Киева в альянс.
Министр напомнил, что поддержка Венгрией итоговой декларации саммита была обусловлена единогласным одобрением членства Украины в НАТО. На самом деле, по словам министра, у Киева сейчас нет предложения о вступлении в НАТО, и о фактическом членстве речи пока не идет.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне были удовлетворительными.
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«Но за пределами общения реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией», – отметил Сийярто.
Министр напомнил, что поддержка Венгрией итоговой декларации саммита была обусловлена единогласным одобрением членства Украины в НАТО. На самом деле, по словам министра, у Киева сейчас нет предложения о вступлении в НАТО, и о фактическом членстве речи пока не идет.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне были удовлетворительными.
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Александр Климов