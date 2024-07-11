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В Венгрии назвали возможную победу Трампа шансом на мир на Украине

11 июля 2024, 12:00
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия видит в возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США «шанс на мир» на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Reuters.
«Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их (Россию и Украину — ред.) хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это только президент Трамп, если его изберут», — заявил Сийярто.

По его словам, в случае победы Трампа на выборах, то появятся шансы на мир, а также на возобновление хороших отношений между США и Венгрией.



Он также подчеркнул, что недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским указали на «огромную дистанцию» между их позициями.

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ФСБ сорвала теракт на «Адмирале Кузнецове»: как русские обхитрили Буданова* и инсценировали захват
ФСБ сорвала теракт на крейсере «Адмирал Кузнецов»: кто заказчик, детали операции
11 июля 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Украинские националисты продолжают осуществлять свои попытки по нанесению ущерба территории и мирному населению РФ. 10 июля текущего года ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб устроить теракт на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске.
О том, кому был выгоден теракт, как ФСБ удалось предотвратить преступление и кто еще должен был погибнуть по заказу Запада, расскажет редакция «Радио 1».

Как готовился теракт на «Адмирале Кузнецове»


В марте этого года на российского военнослужащего, который проходил службу на авианосце «Адмирал Кузнецов» через мессенджеры вышел некий Олег с «выгодным» предложением — устроить теракт на российском авианосце. Украинский куратор пообещал военному выезд в Финляндию и крупную сумму денег в качестве награды. Олег использовал разные методы по убеждению к совершению преступления: от вознаграждений и обеспечения безопасности до угроз привлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ по сфабрикованным основаниям.

Как ФСБ удалось предотвратить теракт


Российский военнослужащий обратился в органы безопасности, после чего под полным контролем ФСБ осуществлялись дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности сотрудника СБУ и выявлению возможной агентуры, а также пособников киевского режима.

Примечательно, что представители киевского режима направили через транспортно-логистическую компанию недостающие компоненты для сборки зажигательного устройства, чтобы устроить теракт.

Кто и зачем устроил поджог на авианосце «Адмирал Кузнецов»


В процессе совершения операции на «Адмирале Кузнецове» было решено инсценировать поджог, после чего в приграничном тайнике «завербованного террориста» должны были ждать деньги и документы. Отмечается, что на крейсере провели плановые учения по проверке готовности североморцев к действиям по пожарной тревоге. Офицер сфотографировал густой дым на телефон и отправил Олегу.

Кому был выгоден теракт на российском авианосце


Сам куратор в переписке с военнослужащим утверждал, что его миссия крайне серьезная, ведь «операция» курируется лично главой главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым*.

После того, как «теракт по заказу СБУ был осуществлен», то никакой реакции от украинской стороны не последовало. Ни документов, ни денег, ни координат тайника с деньгами офицер ВС РФ так и не дождался. Куратор Олег отключил телефон и удалил свои аккаунты в мессенджерах.

Кто еще должен был погибнуть по заказу Запада


Правоохранительные органы также задержали гражданина РФ 1994 года рождения, который по заданию ГУР МОУ через курьерские службы организовал доставку трёх взрывных устройств высокой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Жертвами второго теракта должны были стать трое руководителей подразделений Минобороны РФ.

По словам преступника, в мае этого года его завербовал сотрудник украинской военной разведки, после чего он дал согласие на исполнение поручений, связанных с подготовкой терактов на территории России, за материальное вознаграждение.

В отношении злоумышленника также было возбуждено уголовное дело.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Москва предупредила Британию о последствиях разрешения Украине бить по РФ
DM: РФ сделала резко предупредила премьера Британии Стармера по Украине
11 июля 2024, 11:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Москва сделала новому премьеру Британии Киру Стармеру о возможных последствиях разрешения Украине бить по России, пишет Daily Mail.
«Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием», — говорится в статье.

Кроме того, издание отмечает, что это заявление прозвучало сразу после слов Стармера о том, что Киев сам должен решать, как будет применять оружие, переданное Британией.

Напомним, Дмитрий Песков счёл безрассудными слова Кима Стармера об ударах ракетами Storm Shadow по территории России. «Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», — подчеркнул представитель Кремля 10 июля. В тот же день ранее Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.

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Глава МИД Украины Кулеба: Киев получит новые самолеты F-16
11 июля 2024, 10:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получит новую партию истребителей F-16 от стран НАТО, передает «24 канал».
Дипломат сказал, что не может поделиться маршрутом, по которому истребители будут доставлены в страну. Однако очень скоро они появятся в небе над Украиной. Он отметил, что власти на постоянной основе работают над тем, чтобы получить больше военных самолетов, в том числе МиГ-29.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#истребители
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В Минобороны ФРГ прокомментировали готовящееся размещение американских РСМД
Минобороны ФРГ: Германия сама будет разрабатывать РСМД подобные американским
11 июля 2024, 10:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что США разместят дальнобойные ударные системы в Германии на ротационной основе и ожидают, что Берлин сам будет разрабатывать подобные системы вооружения. Об этом информирует радио Deutschlandrundfunk.
Писториус отметил, что размещение американских систем даст Берлину время на разработку собственных систем вооружения. Он также выразил уверенность в том, что Вашингтон выполнит данное обязательство даже в случае победы на будущих президентских выборах Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в 2026 году разместят в Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие. Новое оружие будет с гораздо большей дальностью действия, чем то, которое есть в Европе в настоящее время.

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#сша
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NZZ: Зеленский требует у Байдена отмены запрета на применение оружия против РФ
11 июля 2024, 10:35

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование западного оружия на территории Российской Федерации. Об этом сообщает издание Neue Zürcher Zeitung.
«Зеленский заявил, что он требует от Байдена снять все ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России с помощью западного оружия. Он отметил, что страна ожидает этого шага, так как без возможности наносить «глубокие удары» по территории России Киев не сможет эффективно действовать», — поделились в издании.

Ранее Зеленский заявил, что Великобритания разрешила ВСУ атаковать военные объекты в России. В своей публикации в соцсетях Зеленский сообщил о разрешении нового министра Великобритании Кира Стармера использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам в России.

Также сообщалось, что Киев планирует провести конференцию с участием России до выборов в США. Журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс рассказала о намерениях киевских властей организовать конференцию с участием России для поиска путей урегулирования конфликта.

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#зеленский
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Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО
11 июля 2024, 10:25

Фото: сайт Кремля

Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — заявил он.

Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в совместную декларацию итогов саммита НАТО в Вашингтоне включили пункт о будущем Украины. Согласно коммюнике, она «находится на необратимом пути в альянс», но пригласить страну в него будут готовы, когда все союзники согласятся на это.

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#нато
#рф
#переговоры
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Галузин: Москва сожалеет об участии Еревана в саммите НАТО
11 июля 2024, 10:00

Фото: сайт НАТО

В Министерстве иностранных дел России выразили сожаление в связи с участием Еревана в саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне.
По словам Евгения Галузина, в сфере безопасности Армения остаётся членом ОДКБ и участвует во многих двусторонних соглашениях в военной и военно-технической областях. К сожалению, вместо того чтобы конструктивно обсудить общие опасения, Ереван выбрал другой путь.

«В Армении наблюдается тенденция к усилению взаимодействия с НАТО или отдельными членами альянса. Это проявляется в различных аспектах, таких как внедрение натовских стандартов, закупка вооружений, проведение совместных учений и участие в саммитах. Всё это вызывает глубокое сожаление», — заявил Евгений Галузин.

Он отметил, что такое сотрудничество с теми, кто стремится к «стратегическому поражению» России, может серьёзно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе и нанести ущерб безопасности Армении.

«Уверен, что знающие специалисты и политики в Армении осознают возможные последствия таких неосмотрительных шагов», — добавил он.

Евгений Галузин также отметил, что попытки «усидеть на двух стульях» в экономической сфере также могут быть нереалистичными. Он привёл в пример выступление заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука на форуме «Примаковские чтения» в Москве, где он говорил о евроустремлениях Еревана в контексте его обязательств в рамках ЕАЭС.

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#сша
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#армения
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МИД: РФ в военном ключе ответит на размещение дальнобойных ракет США в ФРГ
11 июля 2024, 09:59

Фото: сайт Кремля

Решение США разместить дальнобойные ракеты в Германии нацелено на запугивание и нанесение ущерба безопасности России. Так считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.
«Мне трудно судить, на что рассчитывают НАТО, США и ФРГ, в данном случае, как две стороны договорённости и ее собирающиеся реализовывать. Думаю, что вряд ли они полагают возможным именно тот опыт повторить, ситуация кардинально поменялась», — ответил Рябков на вопрос о возможном повторении опыта времен «холодной войны», когда подобные действия США привели к началу переговоров о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Рябкова, на сегодняшний день такие действия американской стороны в первую очередь направлены на нанесение ущерба безопасности России и не относятся к возможным переговорам по контролю над вооружениями.

Таким образом, замглавы МИД отметил, что размещение американских дальнобойных ракет в Германии является элементом запугивания.

10 июля стало известно, что Соединенные Штаты начнут размещать оружие дальнего радиуса действия в Германии в 2026 году, чтобы продемонстрировать европейским странам приверженность Вашингтона НАТО.

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#оружие
#договор
#мид
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#фрг
#нато
#антонов
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В России назвали провокацией обращение к Белоусову живущей в США «племянницы»
Марков счел провокацией обращение к Белоусову якобы живущей в США родственницы
11 июля 2024, 09:27

Фото: сайт Кремля

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале назвал провокацией обращение к главе Минобороны России Андрею Белоусову от якобы живущей в США «племянницы».
Как считает политолог, женщина, которая вышла на Белоусова, не является его родственницей. Марков отметил, что министр с ней незнаком.

По мнению эксперта, ситуация с «племянницей» может быть провокацией от спецслужб, которая направлена на психологическое давление. Иных подробностей Марков не привел.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Запад делает всё для затягивания и эскалации вооружённого конфликта на Украине. По мнению министра, при участии советников и специалистов Североатлантического альянса готовятся диверсии для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям РФ.

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