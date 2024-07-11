В Венгрии назвали возможную победу Трампа шансом на мир на Украине

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Венгрия видит в возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США «шанс на мир» на Украине. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Reuters.
«Я думаю, что должно произойти очень сильное внешнее воздействие, чтобы заставить их (Россию и Украину — ред.) хотя бы вести переговоры. У кого есть шанс на это в предстоящий период? Это только президент Трамп, если его изберут», — заявил Сийярто.
По его словам, в случае победы Трампа на выборах, то появятся шансы на мир, а также на возобновление хороших отношений между США и Венгрией.
Он также подчеркнул, что недавние встречи премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским указали на «огромную дистанцию» между их позициями.
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