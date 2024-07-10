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Мирную формулу главы киевского режима Владимира Зеленского свел на нет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube.
«По сути, Орбан полностью уничтожил швейцарский саммит вместе с формулой Зеленского. <…> Полностью Зеленского переиграл», — прокомментировал Соскин.
Эксперт уточнил, что поездка бывшего президента Украины, срок которого истек 20 мая, в Вашингтон уже бесполезна. Аналитик подчеркнул, у боевиков ВСУ нет систем противовоздушной обороны, а набранные бригады безоружны.
«В таком случае возникает вопрос: а зачем тогда Зеленский, "слуги народа" и этот режим? Ничего сделать не могут. Все, что Зеленский мог сделать, он сделал. По сути, Украина на сегодняшний день разрушена», — заключил Соскин.
Виктор Орбан встретился с российским лидером Владимиром Путиным 5 июля. Политики обсудили кризис на Украине.
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