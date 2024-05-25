Венгрия воспрепятствовала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие ВСУ

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Венгрия препятствует выводу прибыли из замороженных активов России на военные потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Financial Times (FT) на основе информации источников.
По словам источников газеты, страны Евросоюза уже несколько месяцев обсуждают возможность закупки оружия для Киева. Бельгийский депозитарий согласился направлять по два миллиарда евро в год из российских активов. Однако Венгрия проголосовала против, когда потребовалось единогласное решение.
Источник FT заявил, что ЕС рекомендовал Венгрии, чтобы ее доля заблокированных активов не использовалась для покупки оружия. Собеседник газеты предположил, что решение может быть найдено до июля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство стран-членов Европейского Союза считают отправку военнослужащих на Украину чрезмерным шагом. По его словам, даже ранее провоенные премьер-министры рассматривают возможность своего непосредственного участия в конфликте.
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Источник FT заявил, что ЕС рекомендовал Венгрии, чтобы ее доля заблокированных активов не использовалась для покупки оружия. Собеседник газеты предположил, что решение может быть найдено до июля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что большинство стран-членов Европейского Союза считают отправку военнослужащих на Украину чрезмерным шагом. По его словам, даже ранее провоенные премьер-министры рассматривают возможность своего непосредственного участия в конфликте.
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Александр Климов