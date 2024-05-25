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Киевский суд закрыл дело о разгоне Евромайдана спецподразделением милиции «Беркут» и снял обвинения с его командиров в связи с требованием защиты из-за истечения срока давности, передает Государственное украинское издание «Общественное».
«Ходатайство удовлетворить, обвиняемых освободить от ответственности в связи с истечением срока – приводит издание слова судьи.
Отмечается, что подозреваемыми по этому делу являются экс-руководитель управления общественной безопасности Главного управления МВД Киева Олег Маринеско, два бывших заместителя командира полка киевоского «Беркута» Андрей Дидук и Николай Тягнирядно, командиры третьей и четвертой рот киевского полка «Беркута» Евгений Антонов и Юрий Шевченко.
Напомним, около 170 человек были признаны потерпевшими по этому делу, но большинство из них ушли на фронт, поэтому на слушании присутствовали только два потерпевших.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, известный как Евромайдан, не приблизил страну к демократии и прогрессу.
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Александр Климов