Вучич предупредил об угрозе расширения конфликта на Украине для всего мира

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Президент Сербии Александр Вучич предупредил, что если конфликт на Украине не будет остановлен сейчас, он может в будущем разрастись и перерасти в глобальную военную катастрофу, передает телеканал Prva.
«Боюсь, что мало времени осталось, чтобы война на Украине остановилась, надеюсь, что это возможно, но боюсь, что нет. Боюсь, что поезд уже вышел со станции, как я ранее и говорил, и это никто не остановит», – заявил сербский лидер.
По его словам, масштабы данного конфликта будут расти, поэтому может произойти трагедия, более серьезная, чем Вторая мировая война. Чтобы предотвратить это, глава государства заявил, что каждый должен прекратить перекладывать ответственность на другого и начать мирные переговоры.
Ранее Вучич высоко оценил возможность принятия в ООН резолюции о геноциде народов Советского Союза во время Второй мировой войны и выразил уверенность, что Германия этого не допустит.
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Александр Климов