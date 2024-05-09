Верховная рада отправила в отставку вице-премьера Украины Кубракова

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Верховная рада проголосовала за увольнение вице-премьера и министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова. За его отставку проголосовали 272 депутата, 13 воздержались, а ещё 32 не стали голосовать.
Об этом в своём телеграм-канале написал 9 мая депутат Рады Алексей Гончаренко*. Также с должности уволен министр аграрной политики Николай Сольский. Сам Кубраков сообщил, что его не оповестили о грядущем увольнении. Самого вице-премьера на заседании Рады не было.
Сообщается, что депутаты из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» хотят разделить министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Утверждается, что Кубраков может возглавить министерство инфраструктуры.
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