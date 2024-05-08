Рада продлила мобилизацию на Украине на 90 дней

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Верховная рада Украины продлила военное положение всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.
Об этом пишет «СТРАНА.ua». Ранее соответствующие проекты законов внёс в Раду Владимир Зеленский. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, на Украине фиксируют случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что лидерами по числу наемников на Украине являются поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*). По его словам, точное количество наемников на линии фронта определить не удастся.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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* запрещенная в России террористическая организация
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что лидерами по числу наемников на Украине являются поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*). По его словам, точное количество наемников на линии фронта определить не удастся.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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* запрещенная в России террористическая организация
Алёна Самарева