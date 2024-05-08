Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

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Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что за принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов.
Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на расследование независимых журналистов писало, что на Украине были закрыты почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.
При этом дела были закрыты не только в отношении лиц, причастных к смертельным ДТП или взяточничеству, но также и в случаях насильственных преступлений против несовершеннолетних и участия в заказных убийствах.
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Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на расследование независимых журналистов писало, что на Украине были закрыты почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.
При этом дела были закрыты не только в отношении лиц, причастных к смертельным ДТП или взяточничеству, но также и в случаях насильственных преступлений против несовершеннолетних и участия в заказных убийствах.
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Артем Кузьмин