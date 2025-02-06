«Вернусь в Россию пьяным»: Актёр Назаров* заявил, что никогда не дискредитировал армию РФ

Дмитрий Назаров (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Актёр-иноагент Дмитрий Назаров заявил, что он никогда не дискредитировал «несчастную» российскую армию. А ещё он намеревается вернуться в Россию и как следует напиться впервые за 15 лет.
Сейчас артист и его жена Ольга проживают во Франции. Там они и дали интервью, в котором Назаров* сказал, что не дискредитирует российских солдат, а жалеет их. На эту тему он даже пишет стихи. Фрагмент этого интервью опубликовал телеграм-канал «Лебедь LIVE 24/7».
Коснулись беглецы и вопроса возвращения в Россию. На вопрос, планируют ли они вернуться и, если планируют, то когда, ответила супруга артиста. Она сказала, что возвращение состоится тогда, когда на Родине можно будет «свободно дышать».
А сам Назаров* добавил, что вообще-то он не пьёт уже пятнадцать с половиной лет.
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Коснулись беглецы и вопроса возвращения в Россию. На вопрос, планируют ли они вернуться и, если планируют, то когда, ответила супруга артиста. Она сказала, что возвращение состоится тогда, когда на Родине можно будет «свободно дышать».
А сам Назаров* добавил, что вообще-то он не пьёт уже пятнадцать с половиной лет.
«Но в Россию я вернусь таким пьяным...!» — сказал затем актёр и мечтательно закатил глаза.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов