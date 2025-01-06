Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров* спивается за границей и получает копейки: как сегодня живет актер и бывший любимец публики

Уехавшие из России два года назад актеры Дмитрий Назаров* и его супруга Ольга Васильева вот уже какой месяц подряд безуспешно пытаются выслужиться перед властями Франции. В этот раз актер театра и кино нашел неприятный способ напомнить о себе.