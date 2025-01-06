Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров* спивается за границей и получает копейки: как сегодня живет актер и бывший любимец публики

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)
Иноагент и противник СВО: как кощунственные стихи Назарова* помогают ему заработать
Недавно в социальных сетях актер опубликовал новое, кощунственное стихотворение, посвященное военнослужащим ВС РФ. В нем Назаров* открыто посмеялся над трудностями службы на передовой. В своем произведении актер предложил отдавать тела российских бойцов, стоящих на страже порядка в стране и мире, «на съедение волкам».
«Я вижу эти холмики повсюду — они лежат, бедняги, без венков.
Под белым снегом, замершие навылет, для волков,
Лишенные тепла родного дома, оторванные с мясом от семьи.
По воле властителя безжалостной зимы», — прочитал стихотворение Назаров*.
Такой популярности давно канувший в небытие беглец, судя по всему, не ждал давно. Комментарии к ролику обрушили взбешенные россияне: пребывавшие в ярости подписчики требовали привлечь Назарова* к ответственности.
Начало конца звезды «Кухни» Дмитрия Назарова*
Долгие годы зрители знали Назарова* как уважаемого и талантливого актера. Однако все изменилось в один момент: Назаров* забрал с собой жену сразу после начала специальной военной операции на Украине и улетел в Канны. Вскоре актер стал приверженцем русофобской позиции и стал писать стихи на эту тему. Вероятно, он рассчитывал, что такой промысел поможет ему закрепиться за границей, однако чуда не произошло.
Сегодня Назаров* пытается зарабатывать на хлеб танцами и сомнительными спектаклями. Всего за несколько месяцев в репертуаре артиста появилась постановка «Корень зла», которая, по данным СМИ, была частично заимствована у одного из отечественных режиссеров. Правда, и она не принесла артисту оглушительного успеха: после четырех премьер в Ереване, Тбилиси, Батуми и Анталье организаторы приняли решение «свернуть лавочку» и перестать тратить время европейского зрителя.
Алкоголизм всему виной?
Пока Дмитрий Назаров и его товарищи по иноагентскому цеху пытались приспособиться к нынешним реалиям, истинную причину всех их проблем озвучил журналист Михаил Шахназаров. В авторском подкасте Шахназаров открыто заявил – все проблемы артиста кроются в его любви к алкогольным напиткам. Еще в России Назаров*, как и его коллега Татьяна Лазарева**, любили «заложить за воротник».
Сначала оба артиста уверяли, что любят выпить исключительно по праздникам, но, по признаниям журналиста, зависимость от алкоголя Назаров* и Лазарева** присутствует уже давно.
Франция не приняла «талантливого» Назарова*
Только спустя годы после побега звезды «Кухни» и его жены из России, соотечественники узнали, что Назаров*, оказывается, все эти годы только и делал, что грезил о Европе.
«Находясь в Европе, ты совершенно спокойно улыбаешься, наслаждаешься, даришь свою улыбку встречному прохожему. Это по всей Европе, это было уже сто лет назад, и я была счастлива всегда, когда попадала в эту среду, потому что с каждым годом в России было страшнее улыбаться. Потому что в ответ ты можешь получить по роже», — заявляли в соцсетях Назаров* и Васильева.
Страна не приняла бывшего российского актера и отвергла его, а позже плакаты и вовсе перестали появляться, что говорило только об одном – песенка беглецов оказалась спета. Все заслуги сам артист перечеркнул раз и навсегда, и дело, как оказалось, не столько в его натуре, а в попытке «поймать попутный ветер», даже если он дует совсем не туда.
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*Внесен в реестр иностранных агентов в России
**Внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ