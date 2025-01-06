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Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров* спивается за границей и получает копейки: как сегодня живет актер и бывший любимец публики

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Уехавшие из России два года назад актеры Дмитрий Назаров* и его супруга Ольга Васильева вот уже какой месяц подряд безуспешно пытаются выслужиться перед властями Франции. В этот раз актер театра и кино нашел неприятный способ напомнить о себе.
О том, как завершилась карьера Дмитрия Назарова*, чем он пытается заработать денег за границей и правдивы ли слухи об алкоголизме актера — в материале «Радио 1».

Иноагент и противник СВО: как кощунственные стихи Назарова* помогают ему заработать




Недавно в социальных сетях актер опубликовал новое, кощунственное стихотворение, посвященное военнослужащим ВС РФ. В нем Назаров* открыто посмеялся над трудностями службы на передовой. В своем произведении актер предложил отдавать тела российских бойцов, стоящих на страже порядка в стране и мире, «на съедение волкам».

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)

«Я вижу эти холмики повсюду — они лежат, бедняги, без венков.
Под белым снегом, замершие навылет, для волков,
Лишенные тепла родного дома, оторванные с мясом от семьи.
По воле властителя безжалостной зимы», — прочитал стихотворение Назаров*.

Такой популярности давно канувший в небытие беглец, судя по всему, не ждал давно. Комментарии к ролику обрушили взбешенные россияне: пребывавшие в ярости подписчики требовали привлечь Назарова* к ответственности.

Начало конца звезды «Кухни» Дмитрия Назарова*


Долгие годы зрители знали Назарова* как уважаемого и талантливого актера. Однако все изменилось в один момент: Назаров* забрал с собой жену сразу после начала специальной военной операции на Украине и улетел в Канны. Вскоре актер стал приверженцем русофобской позиции и стал писать стихи на эту тему. Вероятно, он рассчитывал, что такой промысел поможет ему закрепиться за границей, однако чуда не произошло.

Сегодня Назаров* пытается зарабатывать на хлеб танцами и сомнительными спектаклями. Всего за несколько месяцев в репертуаре артиста появилась постановка «Корень зла», которая, по данным СМИ, была частично заимствована у одного из отечественных режиссеров. Правда, и она не принесла артисту оглушительного успеха: после четырех премьер в Ереване, Тбилиси, Батуми и Анталье организаторы приняли решение «свернуть лавочку» и перестать тратить время европейского зрителя.

Алкоголизм всему виной?


Пока Дмитрий Назаров и его товарищи по иноагентскому цеху пытались приспособиться к нынешним реалиям, истинную причину всех их проблем озвучил журналист Михаил Шахназаров. В авторском подкасте Шахназаров открыто заявил – все проблемы артиста кроются в его любви к алкогольным напиткам. Еще в России Назаров*, как и его коллега Татьяна Лазарева**, любили «заложить за воротник».

Дмитрий Назаров* (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Сначала оба артиста уверяли, что любят выпить исключительно по праздникам, но, по признаниям журналиста, зависимость от алкоголя Назаров* и Лазарева** присутствует уже давно.

Франция не приняла «талантливого» Назарова*


Только спустя годы после побега звезды «Кухни» и его жены из России, соотечественники узнали, что Назаров*, оказывается, все эти годы только и делал, что грезил о Европе.

«Находясь в Европе, ты совершенно спокойно улыбаешься, наслаждаешься, даришь свою улыбку встречному прохожему. Это по всей Европе, это было уже сто лет назад, и я была счастлива всегда, когда попадала в эту среду, потому что с каждым годом в России было страшнее улыбаться. Потому что в ответ ты можешь получить по роже», — заявляли в соцсетях Назаров* и Васильева.

Страна не приняла бывшего российского актера и отвергла его, а позже плакаты и вовсе перестали появляться, что говорило только об одном – песенка беглецов оказалась спета. Все заслуги сам артист перечеркнул раз и навсегда, и дело, как оказалось, не столько в его натуре, а в попытке «поймать попутный ветер», даже если он дует совсем не туда.

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*Внесен в реестр иностранных агентов в России

**Внесена в реестр иностранных агентов, экстремистов и террористов в РФ
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«Мой лев»: кем оказался таинственный кавалер Ольги Бузовой, что ее связывало с Майами и от кого она собралась рожать
06 января 2025, 17:04

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Ольга Бузова отправилась на Красную Поляну, где была замечена в ресторане в компании мужчины, который подарил ей внушительный букет красных роз. Кто может быть новым спутником телезвезды расскажет «Радио 1».

Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании


На Красной поляне Бузова посетила ресторан, где ее уже поджидал загадочный незнакомец. Мужчина подарил ей роскошный букет цветов, а теледива с нежностью поцеловала его и приобняла в знак благодарности.
«Ну мой лев!» — подписала фотографию певица.

На фото Бузова предстала в сияющем вечернем платье, которое подчеркивало её фигуру. Она собрала волосы в аккуратный пучок и сделала стильный макияж с акцентом на глаза и яркие алые губы.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)
«Конечно, есть вопросы, но я впервые в жизни сама красила глаза. В общем, учили меня, учили, что-то я пыталась себе тут растушевать. Но когда тут такой наряд и жемчуг, и прическа, всё-таки красные губы решают», — поделилась Ольга.
В августе Ольга Бузова поделилась фотографией, на которой она обнимает мужчину. На снимок поп-исполнительница добавила стикер с изображением льва, чтобы скрыть лицо своего спутника.
«Боже, я счастлива», — написала она под постом.

Бузова намерена стать матерью


Во время премьеры своего сольного концерта «Под звуки поцелуев», состоявшейся 14 ноября, Бузова рассказала 5-tv.ru о своих планах на следующий год: она собирается выйти замуж и стать матерью.
«Я рожаю, а затем возьму небольшой перерыв в творчестве, чтобы быть хорошей мамой. Это действительно необходимо. В 2026 году, думаю, у меня будет большой сольный концерт», — отметила артистка.

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Поцелуй Ольги Бузовой и Олега Майами


Слухи о романтических отношениях между коллегами начали циркулировать еще в середине осени. Тогда артисты анонсировали выход совместного трека «Такси», а вскоре представили очень романтичный клип, в котором они нежно целуются и обнимаются.

Перед релизом клипа Бузова и Майами неоднократно публиковали в соцсетях короткие видео, на которых они смотрят друг на друга с нежностью или держатся за руки. Поклонники задавались вопросом: являются ли эти ролики подготовкой к треку или же артисты намекают, что их экранные чувства переросли в нечто большее?

Развеять сомнения поклонников пара решила во время концерта Бузовой 14 ноября. Олег пришел с роскошным букетом цветов, который напоминал те, что дарил ей загадочный избранник, которого она долго скрывала. Во время выступления певец выбежал на сцену, обнял Ольгу за талию и страстно поцеловал её.

На опубликованных в сети кадрах видно, что этот поцелуй был далеко не случайным и явно не первым. Оля немного смутилась, но не отстранилась от Олега, а, наоборот, ответила ему объятием.
«Мы очень счастливы, что вы узнали о нас. Не было смысла делиться этим раньше, так как мы не понимали, что у нас происходит. Но нам приятно быть вместе», — прокомментировал Олег поцелуй.

Однако внимательные подписчики певицы уверены, на фото за стикером льва скрывается не Олег Майами, а какой-то незнакомец.

«Другая фигура, голова, тело, это точно не Олег», «Может это Батрутдинов?», «Оля, скажи уже кто твой новый избранник, мы устали ломать голову», — пишут пользователи сети.

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Череда операций, страшный диагноз и любовь к музыке: куда пропал победитель шоу «Голос. Дети» Данил Плужников
06 января 2025, 16:02

Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В 2016 году миллионы зрителей благодаря проекту «Голос. Дети» узнали о талантливом 13-летнем мальчике, страдающем от деформации суставов и нарушения роста костей – Даниле Плужникове. Он буквально сразил всех голосом и харизмой. Хиты «Я свободен» и «Нас бьют – мы летаем» в его исполнении тронули сердца многих.
О том, как сложилась судьба Данила Плужникова после окончания проекта и почему он все реже появляется на публике, расскажет редакция «Радио 1».

Первые шаги в творчестве и ранняя известность: как прошло детство Данила Плужникова


Данил Плужников родился 26 января 2002 года в Сочи. Его мама имеет музыкальное образование, отец Плужникова в детстве тоже увлекался музыкой. О том, что у Данила тяга к музыке, стало понятно еще в детстве.

В 4 года он напевал мелодии, а через пару лет уже во всю исполнял песни. Вскоре он стал учеником сразу двух музыкальных школ: в одной обучался вокалу, а в другой игре на синтезаторе. К моменту участия в третьем сезоне шоу «Голос. Дети» Плужников был достаточно известным – он получал первые места на различных творческих конкурсах.

Участие Данил Плужникова в шоу «Голос. Дети»


На «слепом» прослушивании в шоу «Голос. Дети» Данил растопил сердце певца Димы Билана, исполнив композицию Олега Газманова «Два орла». Наставник нажал кнопку буквально на финальной ноте.

В YouTube ролик с выступления юного исполнителя собрал более 30 млн просмотров. Данил стал одним из самых популярных участников шоу. После окончания проекта его приглашали выступить на различных концертах и мероприятиях.

Плужников посетил множество городов и стран, даже выступал в Париже с певицей Зарой, с Димой Биланом на «Новой волне» и Валерием Кипеловым на «Нашествии». В марте 2017 года он дал свой первый сольный концерт. Однако все эти годы мальчик не переставал бороться с врожденным заболеванием.

Данил Плужников (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Болезнь роста Данила Плужникова


Данил Плужников родился со спондилоэпифизарной дисплазией. В его костях отсутствует кальций – там нет зон, на который должен действовать гормон роста. До участия в проекте с помощью аппарата Илизарова он вырос на шесть сантиметров, его рост составил 85 сантиметров.

Вплоть до 2015 года Плужников мог передвигаться без костылей, но с 2016 года ему стало очень тяжело переносить вес собственного тела. После выступлений в проекте чаще всего он пытался самостоятельно покинуть сцену, но это удавалось не всегда.

Через некоторое время к лечению Данила подключились ведущие специалисты России. Юношу взяли под наблюдение в трех медицинских центрах: ЦИТО, Центре детской эндокринологии и в центре имени Илизарова.

К сожалению, не существует кардинального способа вылечить Данила, но для облегчения его состояния необходимо развивать мышцы.

Весь процесс лечения мальчика был сосредоточен на укреплении мышечного каркаса, чтобы тот мог ходить без вспомогательных устройств. Однако задача оказалась слишком трудной. В результате Данил может проходить лишь короткие дистанции, но в основном передвигается с чьей-то помощью на коляске. Несмотря на это, Плужников не собирается падать духом.

Квартирный вопрос


В родном городе певца Сочи мэрия торжественно пообещала выделить квартиру его семье. Обещание прозвучало публично, и артисту даже продемонстрировали будущее жилье. Но после этого все затихло, и администрация города не предпринимала никаких действий. Тогда на помощь пришел Дима Билан.

Он рассказал об этой проблеме в своем блоге, где у него было около трех миллионов подписчиков. В результате семье Плужниковых все же выделили квартиру, хоть и не ту, что была показана изначально.

«Я бы не хотел ворошить эту историю, там было много неприятного. Но главное, что квартиру дали. Не ту, что показывали вначале, с меньшей квадратурой и на другом этаже. Пришлось отказаться от идеи сделать свой студийный уголок. Но хорошо, что все закончилось», — вспоминал Плужников.

Спустя восемь лет после «Голоса»


Спустя годы голос Данила сильно изменился – он стал более мужественным и глубоким.Плужников сам подбирает себе репертуар для концертов. В 2019 году он записал песню «Пилигрим», а также снял клип на композицию.

Средства на съемки собирали в социальных сетях. И это удалось сделать поразительно быстро. В результате работа получилась достойной, а главную роль исполнил, конечно, Дима Билан. На данном клипе насчитывается свыше 500 тысяч просмотров.

Сейчас певец еще больше занялся своим здоровьем. Последние три года он переживает сложный жизненный этап. Медики делают все, чтобы парень смог встать на ноги.

«Я несколько выпал из привычной жизни. Занимаюсь здоровьем по большей части. Мне поставили аппарат Илизарова. На протяжении этого года я вылечил одну ногу. Сейчас долечиваю вторую. За полтора года я перенес операций десять, может быть», — рассказывал Данил в 2023 году.

Плужников не знает, сколько еще потребуется операций, чтобы он смог передвигаться без инвалидного кресла. Ясно одно: молодому человеку предстоит долгий путь.

«Хочется просто не болеть»: как живет Данил Плужников сегодня


При всех обстоятельствах Данил не теряет энтузиазма и верит в лучшее. Даже в сложные времена он продолжает заниматься творчеством и делиться им в соцсетях. Зачастую его можно встретить в списке участников различных благотворительных концертов.

Данил Плужников (Фото: сайт pylllygrim.ru)

Именно музыка спасает Плужникова и вдохновляет его.

«Я много пишу аранжировки, тексты, образовались готовые песни, которые скоро выйдут в свет. И даже если это мало, кому понравится, я буду получать удовольствие, потому что люблю это. Хочется просто не болеть, и мне этого будет достаточно», — пояснил певец.

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Измена мужу во время съемок и дети от разных мужчин: бурная жизнь Екатерины Климовой, за что и у кого она просит прощения
06 января 2025, 15:06

Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Екатерина Климова с юных лет мечтала о славе. Эта мечта сбылась, и сегодня актриса активно трудится, совмещая плотный график съемок с воспитанием четверых детей. Но за что знаменитая мать извиняется перед наследниками и почему в молодости ей приходилось часто менять мужчин расскажет «Радио 1».

Екатерина Климова: карьера и первый неудачный брак


Екатерина родилась 24 января 1978 года в семье, где мать занималась домашними делами, а отец был художником. У нее есть старшая сестра Виктория. Через год после рождения Екатерины ее отца арестовали за непредумышленное убийство, и матери пришлось самостоятельно воспитывать двух дочерей.

Девочки не отличались хорошим поведением: они часто попадали в неприятности, бегали курить за школу и даже подкупали учителей перед контрольными. Каждое лето уставшая от непослушания дочерей мать с радостью отправляла их в лагерь, где Екатерина всегда стремилась участвовать в театральных постановках. Именно тогда у нее зародилась мечта стать профессиональной актрисой.

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Однако для того чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный вуз, нужно было сначала закончить школу, что стало проблемой для непоседливой Екатерины. Ей было гораздо интереснее проводить время на улице, чем заниматься учебой. Все изменилось, когда после 12-летнего заключения вернулся домой отец. Несмотря на долгое отсутствие в жизни дочерей, он решил наверстать упущенное и активно занялся их воспитанием.

После завершения обучения в Щепкинском училище Екатерина быстро начала свою успешную карьеру на сцене. Сначала она блистала в Театре Российской армии, затем продолжила свою деятельность в Театре имени М. А. Булгакова и Театре «Ателье». Однако её мечта о кинокарьере оставалась в силе, и она старалась развиваться в этом направлении, хотя в начале своего пути ей доставались лишь эпизодические роли.


Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Тем не менее, популярность не заставила себя долго ждать. Екатерина привлекла внимание зрителей после съемок в сериале «Бедная Настя» (2003 года), затем запомнилась ролью в военной драме «Мы из будущего», а также главной ролью в «По законам военного времени» и успешным сериалом «Молодежка».

Первым мужем Екатерины стал Илья Хорошилов. Они познакомились еще в школе, где Илья проявлял к ней симпатию. После выпускного бала он сделал ей предложение. Екатерина с радостью согласилась, но попросила Илью подождать с женитьбой, чтобы она могла спокойно получить высшее образование, не отвлекаясь на семейные обязательства. Пять лет — это значительный срок, особенно в молодом возрасте, но Илья согласился и стал одним из первых, кто увидел, как развивается актерский талант будущей звезды.

Свадьбу Екатерины и Ильи, как и планировалось, сыграли после её окончания Щепкинского училища. Однако о медовом месяце не могло быть и речи — сразу после торжества Климова погрузилась в работу.

Только в 2002 году актрисе пришлось взять вынужденный перерыв, хотя к тому времени предложений было предостаточно. Екатерина забеременела и не собиралась отказываться от ребенка ради карьеры. В начале марта 2002 года у них родилась дочь, которую назвали Елизаветой.

Екатерина Климова и Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин)

Роман с женатым


После родов Екатерина вернулась к работе и вскоре обрела популярность. Её карьера стремительно развивалась, и во время съемок сериала «Лучший город Земли» она встретила Игоря Петренко. Он тоже был женат, и его супруга в тот момент также участвовала в съемках. Несмотря на такие обстоятельства, между Климовой и Петренко завязался роман, так как они быстро поняли, что влюблены друг в друга.

На первый взгляд, союз актёров выглядел идеальным. Однако за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. Игорь страдал от алкогольной зависимости, что приносило Екатерине постоянный стресс. Долгое время их отношения поддерживались ради сыновей и стремления создать для них полноценную семью, но в 2014 году пара все же развелась.

Климова и Петренко прожили вместе десять лет. Несмотря на любовь, оба изменяли друг другу: Екатерину видели на съемках в Лос-Анджелесе с Романом Архиповым, а позже Игорь признался в своих изменах. После расставания бывшие супруги долгое время говорили друг о друге положительно, но в 2022 году Екатерина неожиданно обвинила Игоря в неуплате алиментов. Это привело к судебным разбирательствам, в результате которых Петренко выплатил 6 миллионов рублей.

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Третий муж и новый развод


На момент встречи с Гелой Месхи Екатерина Климова уже успела не только вновь выйти замуж, но и развестись. Этот актёр, младше её на восемь лет, стал её третьим супругом.

Гела красиво ухаживал за актрисой, и в 2015 году ему удалось добиться своего — Екатерина согласилась стать его женой. К тому времени она уже была беременна, что стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь влюблённые долгое время скрывали свои отношения. Вероятно, именно Екатерина, имея негативный опыт публичности в предыдущих браках, попросила своего нового партнёра не афишировать их связь. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла, но спустя четыре года этот брак также завершился разводом. Екатерина объяснила разрыв своей загруженностью на работе и эмоциональным истощением.

Актриса сожалеет о том, что не смогла обеспечить своим детям счастливое детство в полной семье. Она просит прощения у своих детей за то, что не смогла сохранить ни один из трёх браков. ​

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Предсмертная записка Яниса Тиммы — подделка: что выяснил близкий друг экс-супруга Седоковой и кто стал новым покровителем певицы
06 января 2025, 13:11

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)

Смерть молодого баскетболиста, бывшего мужа певицы Анны Седоковой Яниса Тиммы окутана новыми тайнами. Неожиданно главным детективом этой истории стал друг покойного Марк Пугачев, который открыто разоблачает певицу. Что выяснилось на этот раз, и кто на самом деле может стоять за гибелью спортсмена расскажет «Радио 1».

Друг Яниса Тиммы усомнился в подлинности предсмертной записки


Близкий друг Тиммы Марк Пугачев открыто обвиняет Седокову не только в разрушении семьи, но и в том, что именно она могла подтолкнуть своего мужа к роковому исходу. В своих социальных сетях Марк Пугачев утверждает, что Анна якобы изменяла Тимме с коллегами по шоу «Выжить в Дубае», что, по его мнению, стало одной из причин их разрыва.

Кроме того, друг покойного уверен, что Седокова не только растратил капитал Яниса, но и оставила его без средств к существованию. Что касается предсмертной записки, найденной в телефоне баскетболиста, то Пугачев настаивает, что она является подделкой.
«Он никогда не писал русскими буквами. У меня есть вся переписка с ним за четыре года. Кто-то явно что-то перепутал, но я этого так не оставлю», — подчеркивает Пугачев.

Сама Седокова пока не комментирует обвинения, в то время как Марк продолжает публиковать компрометирующие материалы один за другим. Певица сохраняет спокойствие и не реагирует на происходящее. Тем временем в социальных сетях разгорелась настоящая буря: одни поддерживают Пугачева, другие становятся на защиту певицы.

«Что она скрывает? Расскажи правду!», «Марк, ты просто наживаешься на смерти друга!» — возмущаются комментаторы.

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Анна Седокова может сесть в тюрьму?


Латвийский Следственный комитет инициировал уголовное дело в связи со смертью баскетболиста Яниса Тиммы. По словам Марка Пугачёва, певица могла предпринять радикальные шаги ради материальной выгоды. Четыре элитные квартиры в Москве, приобретенные баскетболистом на пике его карьеры и общей стоимостью 180 миллионов рублей, стали причиной конфликта в их отношениях.

«Я был уверен, что они просто разводятся, но эта история оказалась куда мрачнее, чем я думал. Анна могла совершить немыслимое, чтобы оставить всё себе», — заявил Пугачёв.

Тревогу усиливает тот факт, что смерть Яниса произошла через неделю после признания их брака недействительны. Кроме того, ходят слухи, что у Анны есть некий влиятельный покровитель из Санкт-Петербурга. Злопыхатели поспешили предположить, что он может быть причастен к смерти молодого спортсмена.

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Стало известно, чем занимается приемный отец Дани Милохина за границей
SHOT: Приёмный отец Дани Милохина стал грузчиком после отъезда из России
06 января 2025, 11:49

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев работает грузчиком после отъезда из России, пишет SHOT. По словам Тюленева, в новогодние каникулы семья в критическом финансовом положении, сам мужчина хватается за всевозможные подработки. Тюленев признается, что устроиться без знания языка непросто.
Кроме того, снижен ценник на дом, расположенный в Анапе, который хотели сжечь хейтеры Милохина.

В середине сентября на участок милохинского дома кинули коктейль Молотова со злополучной запиской. Тиктокера предложили отправить в зону спецоперации, а «семейку — в ад». Ценник на дом сейчас составляет почти восемь миллионов вместо изначальных 15-ти.

Семья Тюленева скрывает, где находится, прося помощи у российских общественников.

Сам же Милохин родне не помогает.

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#звёзды
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Дочь Михаила Ефремова стала мужчиной: как живет наследница актера, отбывающего срок за смертельное ДТП
06 января 2025, 11:13

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. За это время его дочь Анна Мария решила стать транс-мужчиной и теперь называет себя Сергеем. О жизни эксцентричной дочери актера читайте в материале «Радио 1».


Пьющая мать


Ксения Качалина (Фото: скриншот передачи «Хватит слухов» ТК ТВ Центр)

Анна Мария родилась в браке Михаила Ефремова с Ксенией Качалиной в 2000 году. Звездный брак продлился всего 4 года, после развода мать решила уехать в Индию и забрала девочку с собой. Ксения Качалина не занималась воспитанием дочери и проявляла агрессию в её адрес. Через пару лет Качалина вернулась с Гоа и стала все чаще прикладываться к бутылке. Бывшая жена Евремова имеет проблемы с алкогольной зависимостью. Ее шикарная квартира в центре Москвы стала настоящей свалкой, заполненной бутылками и окурками.

«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Проблемы с психикой


Анна-Мария Ефремова (слева) со своей подругой на протестной акции женщин в Минске (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В 2017 году Михаил Ефремов устроил свою дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

В возрасте 19 лет девушка на публике начала говорить про свою личную жизнь. В интервью дочь Ефремова рассказывала, что у нее есть опыт романтических и сексуальных отношений с мужчинами, однако она чувствует влечение к женщинам. В своих соцсетях она публикует посты как от женского, так и от мужского лица, определяя себя как «гендерфлюид с кучей комплексов».


Небинарная личность


Анна-Мария Ефремова (Фото: скриншот передачи «Секрет на миллион» ТК НТВ)

В 2021 году дочь Анна Мария объявила себя небинарной личностью, что означает, что она не идентифицирует себя ни с одним из традиционных полов. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но сейчас окончательно решила стать Сергеем.

«Живу в Москве. Закончил хорошую школу «Класс-Центр». Поступил в ГИРЯ им. Пушкина и учился на филолога, но потом понял, что симпатичнее технические науки. Сейчас учусь пока что Python-у и С# с преподавателями. Хотя искусство все еще нравится, особенно дизайн. Я небинарный трансмаскулинный человек», — пишет в личном блоге Сергей.
Сейчас Сергей мечтает переехать жить в Англию и завести там однополую семью, возможно усыновить ребенка. По его словам, отец знает об этом и воспринимает его ориентацию «в целом нейтрально», не создавая при этом конфликтов на эту тему.

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«Софья спит с Богомоловым»: в семье Собчак грядут большие перемены. Кто предрек паре развод и что известно об измене режиссера
06 января 2025, 10:57

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ксения Собчак и Константин Богомолов столкнутся с серьезными испытаниями, которые подготовила им судьба. Этот год станет для них решающим, уверена нумеролог Снежана Сергеева. Что предсказывают знаменитой паре расскажет «Радио 1».

Собчак и Богомолову грозит развод?


Согласно прогнозам нумеролога Снежаны Сергеевой, в семье Ксении и Константина ожидаются значительные перемены. Прошедший год был для Ксении под влиянием энергии числа 6, что предвещало возможность рождения ребенка.
«Если Ксения успешно прошла программу шестерки, она должна быть сейчас беременной», — приводит слова специалиста «Экспресс газета».

Однако, если пара не смогла справиться с испытанием, это может привести к печальному исходу — возможному разводу.

Следует отметить, что Ксения Собчак уже пять лет замужем за Константином Богомоловым. На протяжении этого времени телеведущую постоянно подозревают в беременности, но ребенка она так и не родила. Накануне Нового года знаменитость вновь стала объектом слухов о возможном интересном положении: она появилась в образе с заметно округлившимся животом, а ее наряды, кажется, подчеркивали это изменение.

Ксения не раз заявляла о своем желании вновь стать матерью. Некоторые сплетники утверждают, что она якобы проходила курс гормональной терапии для процедуры ЭКО, в результате чего значительно поправилась.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2024 году Ксения Собчак и Константин Богомолов отметили свою деревянную свадьбу. В честь пятилетия совместной жизни журналистка открыто поделилась в социальных сетях, что по-прежнему стремится удивлять мужа и радовать его сюрпризами. Она также с юмором прокомментировала слухи о том, что их брак является гостевым: «Сколько историй о нашем пиаре мы уже слышали… Но вот уже пять лет не можем провести и дня в разлуке — сразу начинаем скучать».

Слухи о любовнице Богомолова


Тем не менее, в июне актрису Софью Синицыну начали называть любовницей Богомолова, и Ксения отреагировала на эти слухи. Она призналась, что давно перестала читать желтую прессу и не в курсе подобных сплетен:

«Вряд ли мы бы жили вместе, если бы у нас не было доверительных отношений», — заявила журналистка.
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Однако накануне выяснилось, что Собчак все же следит за некоторыми источниками, распространяющими слухи о ее личной жизни. На ее YouTube-канале вышло интервью с блогером Антоном S, который поделился новостью от своего источника: «Мне пишет пташка: Богомолов жестко изменяет Собчак со своей бывшей подругой Софьей Синицыной. Соня — интересная дама, которая давно строит свою жизнь».

Антон был готов обсудить слухи с Ксенией прямо во время их интервью.

«Ты хочешь сказать, что это неправда?» — спросил он ее во время прогулки по парку.

Собчак с улыбкой отреагировала на слухи и спокойно пояснила, что такую вымышленную информацию мог написать совершенно случайный человек.

«Слушай, я не была свидетелем всего этого, но откуда у тебя набор случайных людей? Кто-то прислал тебе сообщение о том, что Софья спит с Богомоловым — это всего лишь слова. Ты же не думаешь, что можно так просто, анонимно и с разных аккаунтов, очернить человека?» — задала она встречный вопрос.

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Российский актер Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
Киран Калкин обошел Юру Борисова и получил «Золотой глобус»
06 января 2025, 05:53

Юрий Борисов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей 5 января в Лос-Анджелесе, награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин за свою работу в комедии «Настоящая боль» (2024). Среди претендентов на эту номинацию был также российский актер Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» (2024).
В категории также участвовали Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»).

«Золотой глобус», учрежденный Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, является одной из самых престижных премий в кино и телевидении, уступающей по значимости лишь «Оскару».

Награда ежегодно вручается в десятках категорий, включая кинематограф и телевидение.

У фильма «Анора» две номинации — за «Лучший сценарий» и «Лучший режиссер». Режиссером картины выступил американец Шон Бейкер, а в актерский состав вошли российские звезды Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Ранее фильм завоевал главную награду на 77-м Каннском кинофестивале.

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Людмила Гурченко: блестящая карьера или разрушенная семья? Вся правда о легенде и ​жертвах, которые приносят за успех
06 января 2025, 05:40

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Людмила Гурченко — легенда советского кино, чья красота и талант сделали её культовой фигурой. Однако за успехом скрываются скандалы, трагедии и разбитые судьбы. Ради карьеры она пожертвовала почти всем: семьей, отношениями с дочерью и своим здоровьем. Легендарная актриса всегда стремилась к вершине, но оставила за собой множество вопросов, которые волнуют до сих пор. Что она скрывала? ​На этот вопрос ​стремится ответить «Радио 1».

Детство в тени войны и первые шаги к славе

Людмила Марковна родилась в 1934 году в Харькове. Время было непростое. Её мать принадлежала к дворянскому роду, а отец был крестьянином. Семья столкнулась с репрессиями — их имущество конфисковали, затем началась война.

В возрасте семи лет Гурченко с матерью пряталась в подвалах от бомбежек и голодала. Маленькая Люда, чтобы выжить, пела песни для немецких солдат, получая за это остатки еды. Эти испытания навсегда оставили отпечаток на её жизни, трудности в юные годы укрепили волю и научили бороться за мечту.

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После освобождения Харькова Людмила твёрдо решила, что её будущее связано со сценой. Уже в школьные годы она выделялась любовью к выступлениям и стремлением быть в центре внимания. Позже она отправилась в Москву, где поступила во ВГИК и начала строить карьеру.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В 1956 году фильм «Карнавальная ночь» сделал её звездой. Гурченко стала символом советского кино, снявшись в таких фильмах, как «Девушка с гитарой» и «Женитьба Бальзаминова». Однако путь к славе был далеко не гладким.

Скандалы, обвинения и семейные трагедии

В 60-х годах её карьера пошла на спад.

По одной из версий, Гурченко отказалась сотрудничать с КГБ, из-за чего её перестали приглашать в кино. Другие утверждают, что причиной стали «звёздная болезнь» и пристрастие к алкоголю. Лишь в 70-х годах Гурченко вернулась на экраны, снявшись в таких хитах, как «Соломенная шляпка» и «Небесные ласточки».

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Личная жизнь актрисы была не менее бурной. Она шесть раз выходила замуж, но ни один брак не принес ей счастья. Её единственная дочь Мария, рождённая в 1959 году, была передана на воспитание бабушке.

Внуки, Марк и Елена, росли в тени славы своей знаменитой бабушки. В 1998 году произошла трагедия — Марк умер от передозировки наркотиков. Людмила не пришла на его похороны, что вызвало осуждение со стороны общественности.

Почему отношения Гурченко с близкими разрушились?

Гурченко всегда ставила карьеру выше личной жизни. По словам современников, она была крайне амбициозной и часто игнорировала нужды тех, кто её окружал. Она стремилась к славе любой ценой, и эта цель отразилась на её семье. Людмила редко говорила о своих родных публично и старалась не показывать уязвимость.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Рыбаков)

Дочка Мария, рожденная в браке с писателем Борисом Андроникашвили, провела детство без участия обоих родителей — ни отец, ни мать не были заинтересованы в ее воспитании. Отсутствие близких отношений с матерью и хроническое внимание общественности сделали девочку замкнутой. С возрастом она начала сильно злоупотреблять алкоголем.

Несмотря на отсутствие тепла в отношениях с дочерью, Гурченко демонстрировала любовь к своим внукам — Марку и Елене. Однако её подход к ним был далёк от идеала. Людмила Марковна мечтала, чтобы внуки продолжили её дело, не учитывая их собственных желаний и амбиций. Трудно сказать, хороша ли такая любовь.

Последние годы жизни: цена успеха — здоровье?


Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Юрий Пирогов)

Нельзя утверждать, что от карьеры Гурченко страдали только ее близкие. Она и сама платила за нее высокую цену. Людмила годами голодала, чтобы сохранить идеальную фигуру, и перенесла множество операций, чтобы соответствовать стандартам красоты.

Однажды во время съёмок она получила тяжёлую травму ноги, которая едва не сделала её инвалидом. Несмотря на это, она вернулась к танцам после долгой реабилитации.

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Последние годы жизни были омрачены ухудшением здоровья. Однако, несмотря на рекомендации врачей, Людмила продолжала работать. Её энергия и упорство поражали окружающих. Казалось, что она никогда не сдастся, но судьба распорядилась иначе. Она умерла в марте 2011 года, в возрасте 75 лет.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/Андрей Александров)

Некоторые считают, что из-за тяжелого детства Людмила Гурченко могла страдать недиагностированным психическим расстройством, которое мешало ей вести более спокойную жизнь, сближаться с семьей и открываться другим людям. Такое явление — не редкость среди известных людей. Нестандартное мышление и необычные приоритеты часто помогают добиться славы, но при этом становятся причиной личного несчастья.

Одно можно сказать с уверенностью: Гурченко имела четкую цель, к которой шла всю жизнь, и сумела её достичь. Но стоила ли мечта тех жертв, которые она принесла? Ответ на этот вопрос известен только великой актрисе.

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