«Я верю в возвращение»: Валерий Баринов ждет возвращение Дмитрия Назарова* в Росссию

Дмитрий Назаров* (Фото: соцсети)
Актер Валерий Баринов, которого называют крестным отцом Дмитрия Назарова* вспомнил о коллеге по цеху. Во время интервью для шоу «Сорян, это подкаст» он объявил, что верит в возвращение звезды «Кухни».
Сейчас актер вместе с женой живет во Франции. Он переехал туда после начала спецоперации. Баринов подчеркнул, что ему очень не хватает Назарова*. Однако при этом Валерий уточнил, что у него идентичная позиция и по другим уехавшим артистам.
Еще Баринов выразил предположение, что Назаров* вернется в Россию, как и его единомышленники. Актер полагает, что это может произойти в будущем.
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Еще Баринов выразил предположение, что Назаров* вернется в Россию, как и его единомышленники. Актер полагает, что это может произойти в будущем.
«Мне не только по его поводу грустно. А по поводу многих. Я верю в возвращение. Я скажу вещь, которую многие не приветствуют. Мне многие говорят: «Ну, скажи, как Родина-мать может потом их принять обратно?» Я говорю: «Как? Как мать! Потому-то и Родина, потому-то и мать»», — обратил внимание Баринов.
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