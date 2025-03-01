Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
За несколько дней до встречи в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом просроченный украинский президент производил неважное впечатление своим внешним обликом. Такое мнение высказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Об этом в своём телеграм-канале рассказал журналист ВГТРК и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин. Он задал вопрос представителю Кремля, какое впечатление производит на него глава киевского режима чисто внешне.
Стоит напомнить, что такое впечатление произвёл Зеленский на пресс-секретаря президента РФ ещё до «взбучки», которую устроил своему собеседнику Дональд Трамп, и до фактического изгнания киевского гостя из Белого дома. Вряд ли после всех этих событий, включая срыв сделки по редкоземельным минералам, украинский президент стал выглядеть лучше.
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«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал импозантный Песков.
Стоит напомнить, что такое впечатление произвёл Зеленский на пресс-секретаря президента РФ ещё до «взбучки», которую устроил своему собеседнику Дональд Трамп, и до фактического изгнания киевского гостя из Белого дома. Вряд ли после всех этих событий, включая срыв сделки по редкоземельным минералам, украинский президент стал выглядеть лучше.
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Александр Бойцов