Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами после скандальной встречи с Владимиром Зеленским в Белом Доме. Американский лидер потребовал от главы киевского режима прекратить критику России и Владимира Путина, а также хотеть заключить мир.
«(Зеленский) должен сказать, что хочет мира. А не „Путин, то, Путин это...“ И прочие негативные вещи. Он должен сказать, что хочет мира», — заявил Трамп журналистам.
Глава США отметил, что Киев не победит в конфликта с РФ без поддержки. По словам Трампа, боевые действия на Украине можно прекратить прямо сейчас, а сам он настаивает на немедленном прекращении огня. Насчет поведения Зеленского на встрече президент уточнил, что тот перегнул палку.
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Иван Мусатов