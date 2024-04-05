Выход США из НАТО может стать приоритетом Трампа в случае победы на выборах

Фото: Сайт Кремля
Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах выведет Соединенные Штаты из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у экс-президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch.
«Я думаю, он (Трамп - прим. ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал Болтон.Бывший помощник не думает, что Трамп только торгуется с остальными членами Североатлантического альянса, чтобы тратили на военный блок, а серьезно настроен выйти из него.
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