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Выход США из НАТО может стать приоритетом Трампа в случае победы на выборах

Болтон: В случае победы на президентских выборах Трамп выведет США из НАТО
05 апреля 2024, 05:18
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах выведет Соединенные Штаты из НАТО. Об этом заявил работавший помощником по нацбезопасности у экс-президента Джон Болтон в интервью для YouTube-канала MeidasTouch.

«Я думаю, он (Трамп - прим. ред.) прорабатывает позицию, в которой сможет сказать, сегодня мы выходим. Он почти сделал это в 2018 году, я думаю, это будет одним из ранних приоритетов его второго срока», — сказал Болтон.
Бывший помощник не думает, что Трамп только торгуется с остальными членами Североатлантического альянса, чтобы тратили на военный блок, а серьезно настроен выйти из него.


Ранее в США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Германия готовит самую радикальную военную реформу за 35 лет
FT: ФРГ представила самую радикальную военную реформу со времен холодной войны
05 апреля 2024, 04:30

Фото: istock / photosvit

ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времен холодной войны. Об этом пишет Financial Times (FT).
Глава Минобороны Германии Борис Писториус подписал приказ о реорганизации бундесвера «сверху донизу». Эти меры являются частью «огромного изменения» в вопросе отношения ФРГ к своим вооруженным силам, указывает информагентство.

10 марта глава Минобороны ФРГ заявил о дыре в бюджете ВС Германии на 2025 год размером до 6 миллиардов евро. До этого Писториус сообщил, что Берлин планирует компенсировать «годы пренебрежения» в военной сфере, поэтому траты ФРГ на вооруженные силы страны могут значительно вырасти и достичь уровня в 3,5% от ВВП.

Ранее в Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова заявила о нежелании России «церемониться» с партнерами Украины
Захарова: Россия после теракта не намерена церемониться с партнерами Украины
05 апреля 2024, 02:32

Фото: сайт МИД РФ

Россия не собирается церемониться со спонсорами «киевскорежимного беспредела». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свое телеграм-канале.
Таким образом она прокомментировала заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о якобы угрожающих словах главы Минобороны Сергея Шойгу, который он сказал во время телефонных переговоров с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

«То, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно», — написала дипломат.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в разговоре о теракте с французским коллегой выражался «достойно и по делу», подчеркнула представитель дипведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что кто-то сообразительный должен подсказать Киеву о никчёмности «формулы Зеленского». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В НАТО допустили поражение Киева
Генсек НАТО Столтенберг допустил поражение Украины в конфликте
05 апреля 2024, 01:53

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал два сценария развития конфликта на Украине, среди которых есть и поражение Кива. Об этом пишет РИА Новости.
«Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий», – заявил Столтенберг.
Он добавил, что ВС РФ наступают на поле боя. Как считает генсек Североатлантического альянса, единственным правильным вариантом является наращивание сильных военных сил на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что в блоке не планируют вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата. Он отметил, что когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в альянсе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вс рф
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«В плен не брать!»: Медведев призвал давать премии за убитых на Украине военных НАТО
Медведев: за каждого убитого на Украине натовца нужно давать премию
04 апреля 2024, 23:23

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал ввести максимальное денежное вознаграждение за уничтожение военнослужащих НАТО, принимающих участие в в конфликте на Украине. Об этом он порассуждал в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что в НАТО утверждают, что никакой интервенции на «Украину» не ожидается. Как заявил Медведев, отдельные формирования войдут в район Львова и, возможно, Киева, чтобы разгрузить ВСУ. Якобы они будут заниматься хозяйственными, организационными функциями и обучением.
«Ну совсем оборзевшие твари, которые держат весь мир за дураков! Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. В плен не брать!», — написал зампред СБ.
Помимо этого, он предложил «не отдавать трупы, чтобы родственники страдали на чужбине».

Ранее Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин вспомнил строки из Евангелия во время беседы о молодёжной политике
04 апреля 2024, 21:44

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством по вопросам молодёжной политики вспомнил отрывок из Евангелия.
Отмечается, что речь шла о той части библейского текста, где Иисус встретил рыбаков на берегу Галилейского моря, которые стали его первыми последователями.

Путин отметил, что вспомнил этот отрывок из Евангелия, думая о большом количестве молодёжных центров, открытых на территории России.

Он подчеркнул, что этот сюжет был важен в период становления всех четырёх традиционных религий России. Сейчас он вновь стал актуален, поскольку страна должна защищать свои традиционные ценности, культуру, историю.

По словам президента, это имеет большое значение для будущего России.

Саму работу по развитию и продвижению молодёжной политики Путин назвал сложной с учётом объёма нынешних информационных потоков, но от этого не менее интересной и важной.

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#россия
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В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
Архивы: в 1992 году НАТО заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ
04 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Руководство НАТО после распада и исчезновения СССР обещало, что не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Стенограммы бесед по этим вопросам опубликовал Архив национальной безопасности США.
Отмечается, что Манфред Вернер, занимавший в то время пост генсека Альянса, заверял Руслана Хасбулатова, бывшего председателя Верховного совета РСФСР, что НАТО заинтересована в обеспечении процветания России, однако не будет вмешиваться в её внутренние дела. Такое заявление он сделал в ходе официального визита в Москву 25 февраля 1992 года.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО является неактуальной организацией.

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В США заявили о пути Украины к самостоятельности
Блинкен: Украина на пути к самостоятельности в экономическом и военном плане
04 апреля 2024, 21:15

Фото: iStock/alzay

Украина находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне разговоров о дальнейшей поддержке Киева.
Украина уже скоро сможет крепко стоять на ногах в экономическом, демократическом и военном смыслах, подчеркнул Блинкен в ходе беседы с журналистами по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, что в настоящее время власти США не приняли окончательного решения об оказании дальнейшей поддержки Украине. Конгресс по-прежнему не согласовал новый запрос администрации о выделении денег для Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой создать в течение пяти лет фонд взносов на сумму 100 миллиардов долларов для финансирования Украины.

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#украина
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#политика
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Экс-депутат ЕП Мамыкин: День рождения НАТО — грустный праздник
04 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Cineberg

Журналист, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин назвал очень грустным праздником дату основания НАТО.
Так он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о предвоенном состоянии Европы сейчас.

«День рождения НАТО — очень грустный праздник, так как, оглядываясь на годы назад, альянс не может похвалиться какими-либо серьёзными успехами. А поскольку НАТО существует тогда, когда есть не только риторика, но и экономика войны, министру обороны Великобритании не остаётся ничего, кроме как сказать, что мы в преддверии третьей мировой войны», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.

Мамыкин подчеркнул, что в этом вопросе верит словам российского президента Владимира Путина о том, что в преддверии новой войны мир не находится.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение о том, что НАТО будет агрессивно отстаивать свои интересы на севере, в том числе в Арктике.

«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, нужно проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — прокомментировал в беседе с RT Грушко.

Также Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.

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#политика
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Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
Путин: Россия будет меняться, но сохранение идентичности — это основа будущего
04 апреля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет меняться, однако сохранение идентичности является основой будущего страны. Об этом Путин сообщил во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Глава государства также отметил, что вместе с Россией будут меняться и ее граждане.

Ранее российский лидер сообщил, что в стране происходит момент мощной консолидации российского общества. Он подчеркнул, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики.

Затрагивая сферу ​общества, Путин также упомянул, что на сегодняшний день в РФ фактически нет безработицы. В ближайшие годы данное явление также не грозит россиянам.

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