В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России

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Руководство НАТО после распада и исчезновения СССР обещало, что не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Стенограммы бесед по этим вопросам опубликовал Архив национальной безопасности США.
Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО является неактуальной организацией.
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