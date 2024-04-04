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В США заявили о пути Украины к самостоятельности

Блинкен: Украина на пути к самостоятельности в экономическом и военном плане
04 апреля 2024, 21:15
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Украина находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне разговоров о дальнейшей поддержке Киева.
Украина уже скоро сможет крепко стоять на ногах в экономическом, демократическом и военном смыслах, подчеркнул Блинкен в ходе беседы с журналистами по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Напомним, что в настоящее время власти США не приняли окончательного решения об оказании дальнейшей поддержки Украине. Конгресс по-прежнему не согласовал новый запрос администрации о выделении денег для Киева.


Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой создать в течение пяти лет фонд взносов на сумму 100 миллиардов долларов для финансирования Украины.

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#украина
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В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
Архивы: в 1992 году НАТО заверяла, что не будет вмешиваться в дела РФ и СНГ
04 апреля 2024, 21:32

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Руководство НАТО после распада и исчезновения СССР обещало, что не будет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Стенограммы бесед по этим вопросам опубликовал Архив национальной безопасности США.
Отмечается, что Манфред Вернер, занимавший в то время пост генсека Альянса, заверял Руслана Хасбулатова, бывшего председателя Верховного совета РСФСР, что НАТО заинтересована в обеспечении процветания России, однако не будет вмешиваться в её внутренние дела. Такое заявление он сделал в ходе официального визита в Москву 25 февраля 1992 года.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что НАТО является неактуальной организацией.

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#нато
#сша
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#политика
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Экс-депутат ЕП Мамыкин: День рождения НАТО — грустный праздник
04 апреля 2024, 21:14

Фото: iStock/Cineberg

Журналист, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин назвал очень грустным праздником дату основания НАТО.
Так он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о предвоенном состоянии Европы сейчас.

«День рождения НАТО — очень грустный праздник, так как, оглядываясь на годы назад, альянс не может похвалиться какими-либо серьёзными успехами. А поскольку НАТО существует тогда, когда есть не только риторика, но и экономика войны, министру обороны Великобритании не остаётся ничего, кроме как сказать, что мы в преддверии третьей мировой войны», — отметил в беседе с «Царьградом» специалист.

Мамыкин подчеркнул, что в этом вопросе верит словам российского президента Владимира Путина о том, что в преддверии новой войны мир не находится.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко высказал мнение о том, что НАТО будет агрессивно отстаивать свои интересы на севере, в том числе в Арктике.

«Теперь НАТО будет более агрессивно претендовать на роль на севере. Будет говорить, что вот север уязвим, арктические интересы альянса уязвимы. Что надо больше учений, нужно проникновение в Арктику. Что обязательно усилится борьба за ресурсы», — прокомментировал в беседе с RT Грушко.

Также Александр Грушко заявлял, что НАТО было создано из-за испуга западных элит перед СССР.

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#борьба
#мир
#нато
#политика
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Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
Путин: Россия будет меняться, но сохранение идентичности — это основа будущего
04 апреля 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет меняться, однако сохранение идентичности является основой будущего страны. Об этом Путин сообщил во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
Глава государства также отметил, что вместе с Россией будут меняться и ее граждане.

Ранее российский лидер сообщил, что в стране происходит момент мощной консолидации российского общества. Он подчеркнул, что РФ переживает нелегкие времена, однако сейчас наступило время мощной консолидации, желания укрепить духовные основы и создать условия для развития экономики.

Затрагивая сферу ​общества, Путин также упомянул, что на сегодняшний день в РФ фактически нет безработицы. В ближайшие годы данное явление также не грозит россиянам.

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#безработица
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Отказ Киргизии от карт «Мир» вызван давлением Латвии, заявил премьер Жапаров
Премьер Киргизии Жапаров: отказ от карт «Мир» вызван угрозой компании из Латвии
04 апреля 2024, 19:15

Фото: iStock/Diy13

Киргизия под давлением Латвии временно приостановила обслуживание банковских карт российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Отмечается, что латвийская компания, обслуживающая межбанковский процессинговый центр Киргизии, настояла на прекращении обслуживании карт «Мир».

По словам Жапарова, власти страны имеют ряд механизмов по данному вопросу, однако конкретные решения пока нельзя озвучивать. Он также не назвал сроки приведения в действие этих решений.

Требование латвийской компании будет выполняться оператором национальной платежной системы Киргизии «Элкарт» с 5 апреля.

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#карта «мир»
#киргизия
#россия
#латвия
#санкции
#политика
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Макрон назвал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими
04 апреля 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозой комментарии с российской стороны, которые были сделаны по итогам телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Макрон сообщил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.
Французский лидер подчеркнул, что Лекорню в своем отчете по итогу переговоров опирался на факты. Макрон добавил, что комментарии Шойгу были не только угрожающими, но и странными.

Напомним, по данным Министерства обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.

В ходе переговоров Шойгу сообщил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы.

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#минобороны рф
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Глава МИД Польши Сикорский сообщил о создании совместной миссии НАТО на Украине
04 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Он подчеркнул, что создание совместной миссии не означает прямого вступления стран альянса в конфликт России и Украины.

Сикорский подчеркнул, что создание миссии позволит ещё большему числу украинских военных пройти обучение на территории Польши. Для этого будут использованы координационные, обучающие и планирующие возможности Североатлантического альянса.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о работе НАТО над следующим шагом к вступлению Украины в НАТО.

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#нато
#польша
#украина
#политика
#мид
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Кулеба «испортил вечеринку» в честь юбилея НАТО вопросами о ЗРК Patriot
04 апреля 2024, 18:36

Фото: iStock/Michele Ursi

В день 75-летия основания НАТО глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил у альянса системы ЗРК Patriot. Об этом сообщает Reuters.
Украинский министр выступил перед началом заседания глав МИД стран НАТО и потребовал поставить Киеву ЗРК Patriot, которые необходимы для перехвата российских баллистических ракет.

Он подчеркнул, что не хочет портить вечеринку в честь дня рождения НАТО, но всё его послание будет касаться именно необходимого Киеву вооружения.

Также Кулеба добавил, что в ходе встречи сконцентрирует все усилия на вопросе поставки Украине Patriot.

Глава МИД неоднократно призывал западных союзников к поставкам ЗРК Patriot и указывал на потребность ВСУ в этом виде вооружения.

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#мид
#украина
#нато
#поставки
#вооружение
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Генсек НАТО призвал бросить все силы на помощь Украине
Столтенберг призвал собрать больше оружия и боеприпасов для Украины
04 апреля 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, пишет ТАСС.
«Страны НАТО должны в ближайшие недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, создать долгосрочную систему обязательных поставок», — заявил Столтенберг.
Накануне Столтенберг заявил, что в альянсе не планируют вводить для Киева процесс по обретению членства по примеру ЕС, где предусмотрен статус страны-кандидата. Он подчеркнул, что когда будет направлено приглашение о вступлении Украины в НАТО, это фактически будет означать членство страны в альянсе.

Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#украина
#оружие
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«Мечтать не вредно»: Лавров ответил на слова Зеленского о возвращении в прежние границы
Лавров о предложении Зеленского о выходе на границы до СВО: мечтать не вредно
04 апреля 2024, 17:56

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров фразой «мечтать не вредно» ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией в случае выхода на границы февраля 2022 года.
Ранее украинский президент допустил проведение переговоров с Москвой без выхода на границы Украины 1991 года. Он предположил, что президент России Владимир Путин будет готов к разговору в случае, если ВСУ смогут выйти на границы, которые Украина имела до начала СВО.

Лавров в ответ на это добавил, что вести переговоры с нынешними украинскими властями бессмысленно после провала переговоров в Стамбуле весной 2022 года.

После этого министр заявил, что мечтать не вредно, а заявления Зеленского производят «жалкий вид».

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#сергей лавров
#владимир зеленский
#политика
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#россия
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