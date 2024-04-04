В США заявили о пути Украины к самостоятельности

Фото: iStock/alzay
Украина находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне разговоров о дальнейшей поддержке Киева.
Украина уже скоро сможет крепко стоять на ногах в экономическом, демократическом и военном смыслах, подчеркнул Блинкен в ходе беседы с журналистами по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Напомним, что в настоящее время власти США не приняли окончательного решения об оказании дальнейшей поддержки Украине. Конгресс по-прежнему не согласовал новый запрос администрации о выделении денег для Киева.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой создать в течение пяти лет фонд взносов на сумму 100 миллиардов долларов для финансирования Украины.
Читайте также:
Украина станет членом НАТО, заявил Блинкен
Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ
Блинкен: США не поддерживают удары Киева по территории России
Напомним, что в настоящее время власти США не приняли окончательного решения об оказании дальнейшей поддержки Украине. Конгресс по-прежнему не согласовал новый запрос администрации о выделении денег для Киева.
Читайте также:
Украина станет членом НАТО, заявил Блинкен
Блинкен заявил, что в интересах США избежать прямой войны с РФ
Блинкен: США не поддерживают удары Киева по территории России
Анастасия Чинкова