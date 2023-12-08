Владимир Путин назвал динамику отношений России и Ирана «очень хорошей»

Фото: официальный сайт Кремля
Отношения Москвы и Тегерана развиваются с очень хорошей динамикой, не в последнюю очередь — благодаря поддержке верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.
«Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последние годы. В прошлом году товарооборот вырос на 20%, достиг хороших результатов», — отметил российский лидер (цитата пресс-службы Кремля).8 декабря президент Ирана Эбрахим Раиси посещает с рабочим визитом Москву. В Большом Кремлёвском дворце прошли переговоры президентов России и Ирана. Путин отметил интенсивное развитие двусторонних отношений России и Ирана, подчеркнув, что Москву и Тегеран связывают крупные инфраструктурные проекты, включая МТК «Север-Юг». Также российский и иранский лидеры обсудили конфликт на Ближнем Востоке и обменялись приглашениями посетить свои страны.
Читайте также:
Запад встревожился после визита Путина на Ближний Восток
Президент Ирана Раиси прибыл с рабочим визитом в Москву
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с президентом Ирана
Артем Путинцев