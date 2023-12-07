Запад встревожился после визита Путина на Ближний Восток

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Страны Запада встревожены визитом президента России Владимира Путина на Ближний Восток. Об этом пишет UnHerd.
«Страны региона все больше ориентируются на новых союзников, и Запад едва ли способен этому препятствовать», — говорится в статье.
Уточняется, что Россия совместно с Саудовской Аравией хочет дедолларизировать глобальную торговлю. Автор статьи также напомнил, что Эр-Рияд не стал наращивать объемы добычи нефти и тем самым помог Москве. Подобные действия сильно разочаровали администрация президента США Джо Байдена.
Ранее Bloomberg писал, что визит Путина в Саудовскую Аравию говорит о провале усилий США по изоляции Российской Федерации и ставит долговечность американской поддержки Киева под вопрос.
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Элина Позднякова