Путин анонсировал поддержку национального предпринимательства

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе, заявил, что власти намерены наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.
Глава государства призвал бизнесменов и далее вкладывать средства в Россию, создавать новые рабочие места, развивать производство, готовить рабочие кадры. Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи частных компаний. Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится более суверенным и сильным, менее зависимым от любых компонентов современного мироустройства, подчеркнул Владимир Путин.
Читайте также:
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в спецоперации
Путин высказался о делении России
Путин заявил, что Россия стала сильнее
Александр Бойцов