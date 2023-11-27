Путин: Запад недооценил российские банки, которые смогли пройти сложности

Фото: сайт Кремля
Президент России заявил, что страны Запада не думали, что банковский сектор России сможет справиться со всеми сложностями, отметив, что банк – это не кубышка, где лежат деньги, а часть экономики.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.
Он отметил, что именно банковская сфера является отражением экономики страны в целом.
По словам Костина, банковский сектор готовился ко всем вариантам развития событий, однако российская экономика оказалась устойчивой. Сейчас в стране наблюдается экономический рост.
Путин также призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
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«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», - сказал Путин Костину.
Он отметил, что именно банковская сфера является отражением экономики страны в целом.
По словам Костина, банковский сектор готовился ко всем вариантам развития событий, однако российская экономика оказалась устойчивой. Сейчас в стране наблюдается экономический рост.
Путин также призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
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Элина Позднякова