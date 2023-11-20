На Украине обеспокоены призывами Запада начать переговоры с Россией

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Украинские власти обеспокоены обсуждением на Западе необходимости проведения переговоров с Россией. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что всё больше западных стран начали затрагивать тему урегулирования российско-украинского конфликта. Они настаивают на проведении переговоров и встреч с российскими представителями, совместному обсуждению проблем, с которыми столкнулись Украина и Россия, завязанные в конфликте и т.д.
Также Данилов уверен, что такие высказывания означают, что страны Запада боятся Россию. Однако это, по его словам, может привести к созданию через 15-20 лет «новой оси», в которой, помимо России, Китая, Северной Кореи и Ирана также будут и европейские государства.
Кроме того, секретарь СНБО добавил, что видит различия Украины и западных стран, касаемо Крыма. Он описал идею возвращения полуострова в состав Украины как «лакмус для Запада и тест для Украины».
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Также Данилов уверен, что такие высказывания означают, что страны Запада боятся Россию. Однако это, по его словам, может привести к созданию через 15-20 лет «новой оси», в которой, помимо России, Китая, Северной Кореи и Ирана также будут и европейские государства.
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Анастасия Чинкова