Власти Испании открестились от убитого лётчика Кузьминова

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Испанские власти не знали, что лётчик-предатель Максим Кузьминов находится в стране, об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Напомним, в августе 2023 года российский лётчик Максим Кузьминов угнал военный вертолёт Ми-8 с курского аэродрома и передал его в руки Вооружённым силам Украины. Двое пилотов, находившихся на борту вертолёта, были убиты украинцами после отказа сдаться.
17 февраля труп Кузьминова обнаружили на парковке в испанском муниципалитете Вильяхойоса. По сообщениям СМИ, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. В настоящий момент испанские правоохранители расследуют все обстоятельства смерти лётчика.
По информации издания Español, Кузьминова могли убить украинцы за то, что он служил в российской армии.
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17 февраля труп Кузьминова обнаружили на парковке в испанском муниципалитете Вильяхойоса. По сообщениям СМИ, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. В настоящий момент испанские правоохранители расследуют все обстоятельства смерти лётчика.
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Евгения Парфентьева