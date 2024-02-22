Español: Лётчика-предателя Кузьминова убили украинцы

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Российского лётчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, убили украинцы, об этом пишет Español.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал из Курска российский военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При проведении этой операции погибли два российских пилота, которые находились на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться украинцам.
17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Сейчас правоохранители Испании расследуют смерть лётчика.
Как сообщили в Español, поговорив с жителями Вильяхойоса, в муниципалитете ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, за то, что он служил в российской армии.
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17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Сейчас правоохранители Испании расследуют смерть лётчика.
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Евгения Парфентьева