В сети появились кадры с места, где якобы был убит российский лётчик Кузьминов

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
В сеть попали кадры с места, на котором, по информации ряда СМИ, был убит российский лётчик-предатель Максим Кузьминов, фото и видео публикует RT в своём Telegram-канале.
Напомним, тело Кузьминова было обнаружено 17 февраля в районе испанского муниципалитета Вильяхайоса. Сообщалось, что в лётчика выстрелили 12 раз, а затем переехали его на автомобиле. Как позже заявили в правоохранительных органах Испании, они будут проводить расследование по факту убийства Кузьминова.
RT пишет, что в районе муниципалитета, в котором было обнаружено тело лётчика, проживает много украинцев. Предположительно, его тело нашли на парковке.
Точные обстоятельства смерти Кузьминова и подробности об обнаружении его тела пока что не раскрываются.
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RT пишет, что в районе муниципалитета, в котором было обнаружено тело лётчика, проживает много украинцев. Предположительно, его тело нашли на парковке.
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Евгения Парфентьева