Власти Израиля утвердили план замораживания финансовых средств сектора Газа

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Власти Израиля утвердили план заморозки палестинских финансовых средств, которые предназначены для сектора Газа. Об этом говорится в в сообщении, опубликованном канцелярией израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Сообщается, что денежные средства останутся у третьей страны. Кабмин подчеркнул, что США и Норвегия приняли решение израильского правительства.
Отмечается, что в разработке данного плана принимали участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич и глава Министерства по стратегическим вопросам Рон Дермер.
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС получало финансирование от правительства Израиля. Это делалось для того, чтобы ослабить Палестинскую национальную администрацию.
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Отмечается, что в разработке данного плана принимали участие премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр финансов Бецалель Смотрич и глава Министерства по стратегическим вопросам Рон Дермер.
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Екатерина Коршунова