Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия вновь проводит политику, основанную на национальной дискриминации. Так Захарова прокомментировала решение властей ФРГ противодействовать ЮАР, подавшей иск в Международный суд ООН с обвинениями Израиля в геноциде в Газе.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Германия отказывается осуществлять выплаты блокадникам Ленинграда нееврейской национальности. Захарова отметила, что данная немецкая политика уже долгое время занимает важное место среди негласных догм. Она также подчеркнула, что Берлин оказал Израилю «медвежью услугу».
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции».
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.
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Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. Фишер отметил, что действия Израиля «не попадают под действие конвенции».
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Екатерина Коршунова