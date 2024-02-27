Радио1
Главная / Новости / Политика/ Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО

Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО

27 февраля 2024, 18:47
Фото: istockphoto/Mikhail Sedov

Фото: istockphoto/Mikhail Sedov

Балтийское море никогда не станет «морем НАТО». Как минимум, здесь расположены три крупных российских порта — Большой порт Санкт-Петербурга, Калининград и Усть-Луга. Есть ещё также Выборг, Приморск и Высоцк.
Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь правительства Калининградской области и губернатора региона Дмитрий Лысков. Таким образом он прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции и бывшего министра иностранных дел республики о «нейтрализации» Калининграда и его угрозу сделать Балтийское море «внутренним водоёмом НАТО» на фоне вступления скандинавской страны в альянс.

«Следует помнить, что Балтийское море, кроме наличия российских портов на его берегах, является также местом базирования Краснознамённого Балтийского флота», — также вскользь заметил спикер калининградских властей.


Он также подчеркнул, что Калининград никому не угрожает. Люди спокойно живут здесь и развивают свой регион. Оружием бряцают как раз соседи, которые внезапно забыли про долгие годы спокойного и мирного добрососедства. В заключение разговора с агентством Лысков посоветовал представителям сопредельных (и не только) государств внимательно изучить историю и всё вышеизложенное, прежде чем делать подобные безответственные заявления.

Читайте также:

AT: НАТО попытается напасть на Калининград в возможном конфликте с Россией

Власти Литвы запретят россиянам высадку из направляющихся в Калининград поездов

В Германии «отделили» Калининград от России, назвав его Кёнигсбергом
#море
#страны
#соседи
#регион
#заявление
#калининград
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офис Зеленского намерен обратиться в КС по легитимности президента после 20 мая
«Зеркало недели»: Офис Зеленского обратится в КС по легитимности президента
27 февраля 2024, 18:50

Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы получить разъяснения о легитимности лидера страны после 20 мая, после истечения срока действия его полномочий. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.
«Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации», - говорится в статье.

При этом утверждается, что офис Зеленского хочет узнать у Конституционного суда, возможно ли провести выборы президента во время военного положения в стране, и сохранит ли нынешний президент свои полномочия после 20 мая.

Источники издания утверждают, что, если решение об обращении в суд будет принято, то это ляжет на плечи депутатов фракции «Слуга народа».

Читайте также:

Украинский политик рассказал, кто будет решать судьбу Зеленского

Украинские социологи: уровень поддержки Зеленского падает

Потеря Авдеевки может стать для Зеленского началом конца
#суд
#выборы
#президент
#обращения
#офис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
27 февраля 2024, 17:28

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он собирается обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом так называемую «формулу мира» по Украине.
Как написал киевский лидер в своём телеграм-канале, именно эта тема станет ключевой в переговорах с «его высочеством». Зеленский подчеркнул, чтобы продолжить «наш регулярный диалог». В офисе президента Украины сообщили, что стороны вплотную приблизились к проведению «саммита мира».

Кроме того, будет затронута тема возвращения на Украину «депортированных и пленных лиц». Украинский президент отметил, что наследный принц ранее уже оказывал помощь и становился посредником при обмене пленных. Также глава киевского режима сообщил о намерении обсудить вопросы экономического сотрудничество с Саудовской Аравией и участия Эр-Рияда в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен через посредников передать Москве документ, касающийся «формулы мира». Глава российского МИД Сергей Лавров уже назвал это предложение ультиматумом.

Читайте также:

Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Зеленский заявил об обсуждении с Францией передачи Киеву истребителей Mirage

Политолог Мезюхо: Зеленский сам признал неготовность Украины к миру
#помощь
#президент
#сергей лавров
#сотрудничество
#мид
#лидер
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мы не воюем с Россией»: МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину
В МИД Италии не поддержали отправку войск на Украину
27 февраля 2024, 17:05

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни не стал поддерживать отправку отправку войск на Украину, так как страна не воюет с Россией. Его слова приводит агентство askanews.
«Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией», — подчеркнул Таяни.

Он отметил, что это его личное мнение и выступил против отправки итальянских войск на Украину.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

Читайте также:

Британия не планирует широкомасштабную отправку войск на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус исключил отправку солдат бундесвера на Украину

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину
#россия
#президент
#мнение
#лидер
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лавров объяснил ажиотаж вокруг отправки войск НАТО и ЕС на Украину
Лавров: Речи об отправке войск ЕС на Украину вызваны отсутствием роста помощи
27 февраля 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Активное обсуждение возможности отправки войск европейских стран на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию военной и финансовой помощи Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западным странам не удаётся увеличить поставки техники и вооружений для ВСУ, передает РИА Новости.

«По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — отметил глава МИД России.

Министр также подчеркнул, что далеко не всем в Европе нравится бесконечная накачка Украины деньгами и оружием. Он также напомнил об акциях протеста фермеров Словакии, Франции, Польше, Чехии и других стран Евросоюза, так как рынок заполонило дешевое украинское зерно.

Что касается воинственных высказываний Макрона об отправке войск на Украину, не поддержанных, кстати, никем из его западных коллег, то Лавров посоветовал французскому президенту «употреблять голову на более безопасные и полезные для Европы мысли».

Читайте также:

Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

«Не подавитесь»: Лавров ответил на заявление Блинкена о «международном столе»

Министр обороны ФРГ Писториус исключил отправку солдат бундесвера на Украину
#зерно
#рынок
#мид
#поставки
#всу
#лавров
#украина
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Армении потребовали вывода российских пограничников из аэропорта в Ереване
27 февраля 2024, 16:24

Фото: istockphoto/alexis84

Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц и покинуть его территорию. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
На брифинге для журналистов он уточнил, что сам не участвовал в обсуждении, но считает, что было бы правильно, если бы пограничники оттуда ушли. По словам главы армянского парламента, в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми».

«Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха», — заявил Симонян.

Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении.

Ранее появлялись сообщения о том, что власти Еревана уже приняли соответствующее решение о прекращении действий сотрудников погранслужбы ФСБ России на территории аэропорта Звартноц. Размещение российских пограничников в ереванском аэропорту регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным Службой национальной безопасности Армении и ФСБ России.

Читайте также:

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе

Пашинян: Армения не может сотрудничать с Россией по военным вопросам
#фсб
#армения
#россия
#аэропорт
#парламент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области начали набор и обучение наблюдателей за выборами
27 февраля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Общественные палаты и избирательные штабы кандидатов в президенты России проводят набор и обучение наблюдателей за выборами. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома, пригласив жителей Подмосковья войти в их число.
«Наблюдателем может стать гражданин России, обладающий активным избирательным правом. Наблюдателей могут назначить каждый зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо, каждая политическая партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата, а также Общественная палата России и общественные палаты регионов – в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта Федерации», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Жителям региона также напомнили, что наблюдателями не могут стать выборные должностные лица, депутаты, судьи и прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также иноагенты.



Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – 15, 16 и 17 марта.

Жители Подмосковья смогут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ.

Также к выборам в регионе откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.

Отдать голос можно не только по месту жительства, но и там, где удобно. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».

С 17 февраля до 7 марта проходит адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании. К этой работе подключены более 15 тыс информаторов-членов избирательных комиссий.

Читайте также:

​Социолог Дискин объяснил соглашения ОПМО с партиями о наблюдении за выборами

В Подмосковье развернули пункты приёма заявлений от избирателей, живущих в апартаментах

Информаторы рассказали о предстоящих выборах 2,6 миллионам подмосковных избирателей

​​​​
#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#президент
#россия
#московская область
#подмосковье
#общественная палата московской области
#наблюдатели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия не планирует широкомасштабную отправку войск на Украину
Reuters: Британия не планирует массово отправлять войска на Украину
27 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания не будет широкомасштабно отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака, его словам передает агентство Рейтер.
«Помимо небольшого персонала, который находится в стране и оказывает поддержку вооруженным силам Украины, у нас нет никаких планов по широкомасштабному размещению», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

При этом Словакия, Польша, Финляндия уже высказались, что не планируют отправлять свои войска на Украину. Кроме того, Североатлантический альянс также не имеет планов по отправке на Украину вооруженных сил. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Читайте также:

Шольц: НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину

«Моча в голову ударила»: Медведев прокомментировал слова Макрона о России

В Кремле заявили о рисках прямого столкновения с НАТО после заявлений Макрона
#россия
#президент
#лидер
#польша
#словакия
#нато
#финляндия
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ПМР опровергли информацию о намерении обратиться к России
27 февраля 2024, 15:46

Фото: iStock/rarrarorro

Съезд депутатов Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не намерен принимать обращение о присоединении региона к РФ, с таким заявлением выступила заместитель председателя Верховного совета непризнанной ПМР Галина Антюфеева в ходе общения с журналистами.
«Я думаю, это просто нагнетание. Знаете, есть такие провокаторы, козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, об этом пишут. Поэтому я думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать», — прокомментировала ситуацию Антюфеева.

Она также напомнила, что жители Приднестровья высказали свою волю ещё в 2006 году, однако, сегодня, в условиях проведения специальной военной операции на Украине, Антюфеева не считает необходимым выносить к обсуждению столь сложный вопрос.

Напомним, в 2006 году в ПМР прошёл референдум, по итогам которого 96,62 процента жителей Республики высказались за присоединение к России, однако, никакой ответной реакции со стороны России тогда не последовало.

Читайте также:

Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ

Молдавия не будет выдавать Украине уклонистов от призыва в армию

Депутат Затулин: Молдавия предпринимает попытки обострить отношения с Россией
#молдова
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Литвы в Швеции пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда
27 февраля 2024, 15:31

Фото: iStock/ diegograndi

Калининград будет «нейтрализован», если Россия бросит вызов НАТО. Об этом заявил экс-глава МИД Литвы, посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс. Советующее сообщение он разместил на своей странице в социальной сети Х.
Он пояснил, что после вступления Швеции в блок НАТО, Балтийское море стало внутренним для альянса, и в том случае, если Россия бросит какой-либо вызов ему, Калининград будет «нейтрализован» в первую очередь.

Линкявичюс также подчеркнул, что Россия теперь будет окружена НАТО, хотя прежде очень этого опасалась.

Прежде сообщалось, что в Литве увидели угрозу в Белоруссии, в связи с чем, было принято решение о строительстве дополнительного забора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян

Литва ужесточит контроль над ввозимым из России зерном

Литва выразила протест РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
#россия
#море
#контроль
#калининград
#нато
#рф
#литва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф