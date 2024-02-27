Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО

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Балтийское море никогда не станет «морем НАТО». Как минимум, здесь расположены три крупных российских порта — Большой порт Санкт-Петербурга, Калининград и Усть-Луга. Есть ещё также Выборг, Приморск и Высоцк.
Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь правительства Калининградской области и губернатора региона Дмитрий Лысков. Таким образом он прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции и бывшего министра иностранных дел республики о «нейтрализации» Калининграда и его угрозу сделать Балтийское море «внутренним водоёмом НАТО» на фоне вступления скандинавской страны в альянс.
Он также подчеркнул, что Калининград никому не угрожает. Люди спокойно живут здесь и развивают свой регион. Оружием бряцают как раз соседи, которые внезапно забыли про долгие годы спокойного и мирного добрососедства. В заключение разговора с агентством Лысков посоветовал представителям сопредельных (и не только) государств внимательно изучить историю и всё вышеизложенное, прежде чем делать подобные безответственные заявления.
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«Следует помнить, что Балтийское море, кроме наличия российских портов на его берегах, является также местом базирования Краснознамённого Балтийского флота», — также вскользь заметил спикер калининградских властей.
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Александр Бойцов