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AT: НАТО попытается напасть на Калининград в возможном конфликте с Россией

24 февраля 2024, 13:33
Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

В рамках возможного конфликта НАТО и России из-за Украины Альянс может совершить попытку нападения на Калининград. Об этом сообщает Asia Times.
Отмечается, что НАТО попытается ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде.

Вместе с тем, издание пишет, что НАТО в помощь Украине, скорее всего, будет наносить удары по позициям российских военных с помощью авиации и откажется от отправки на фронт своих наземных войск.


Кроме того, НАТО может попытаться нанести удары по российским подразделениям в Приднестровье.

В последние годы НАТО активизировался у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это «сдерживанием России».

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#россия
#калининград
#нападение
#конфликт
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В Берлине испугались, что передача Киеву ракет Taurus перенесёт конфликт в Германию
Вагенкнехт: передача Киеву ракет Taurus может перенести конфликт в Германию
24 февраля 2024, 13:48

Фото: iStock/photosvit

Предоставление Украине крылатых ракет Taurus продлит конфликт с Россией. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.
Она подчеркнула, что снабжение Украины оружием не исправит ситуацию. Это вызовет лишь затягивание конфликта и никак не может восприниматься как помощь или защита.

Политик возмутилась, что западные союзники Украины действительно считают, что ВСУ с помощью поставленного вооружения смогут отобрать у России, ядерной державы, Крым.

Также Вагенкнехт отметила, что нанесение ударов украинской армией немецким вооружением по России в конечном итоге перенесёт конфликт в саму Германию.

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#украина
#германия
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#ракета
#конфликт
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Небензя осадил свою коллегу в ООН
Небензя напомнил коллеге в ООН о бездействии США и гибели Лиры
24 февраля 2024, 13:34

Фото: istockphoto / LewisTsePuiLung

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил своего американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в бездействии, из-за которого в украинской тюрьме умер американский журналист Гонсало Лира.
Томас-Гринфилд решила упомянуть о смерти Алексея Навального на заседании Совета безопасчности ООН, посвященном украинским проблемам.

Небензя заявил, что Томас-Гринфилд пытается найти новые поводы для нападок на Россию и упомянула Навального, осужденного за уголовное преступление, умершего в тюрьме по естественным причинам. При этом она умалчивает о гибели американского журналиста Гонсало Лиры, которого киевский режим замучил до смерти.
«Вы стыдливо умалчиваете об этом и других преступлениях киевского режима, предпочитая валить с больной головы на здоровую», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального «оголтелыми и недопустимыми».

Гибель Лиры вызвала большой резонанс в США. Журналист был известен своими репортажами из зон боевых действий и критикой политики киевского режима.

Украина и США неоднократно обвиняли Россию в нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе. Однако Москва отвергает эти обвинения и заявляет, что защищает права русскоязычного населения этих регионов.

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#небензя
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Врио председателя Верховного суда назначен Пётр Серков
24 февраля 2024, 12:46

Фото: iStock/Zolnierek

Временно исполняющим обязанности председателя Верховного суда России назначен первый заместитель председателя суда Пётр Серков. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
В субботу, 24 февраля, в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он занимал этот пост с 1991 года, а до этого руководит Верховным судом РСФСР.

До назначения на его место нового председателя руководить судом будет Серков.

В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей России объявит о конкурсе на место председателя. Желающие, подходящие под требования Верховного суда, смогут отправить свои документы после опубликования официального документа о вакансии.

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#суд
#смерть
#россия
#пост
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Пушков заявил о растущем риске прямого столкновения России и НАТО
Пушков: удары ВСУ по РФ истребителями F-16 приведут к столкновению Москвы и НАТО
24 февраля 2024, 12:30

Фото: iStock/Milous

Риск прямого столкновения НАТО и России растёт на фоне заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по российским территориям. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Также он добавил, что западные союзники Киева пытаются изменить ситуацию на фронте, поставляя всё больше вооружения. Однако это оружие, в числе которого и истребители F-16, не поможет украинской армии.

Ранее военэксперт Лукашевич призвал Россию готовиться к поставке истребителей F-16 на Украину, поскольку это усилит ВСУ. Вместе с тем он назвал ряд трудностей, с которыми столкнётся Украина из-за этих самолётов. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».

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#россия
#нато
#украина
#конфликт
#столкновение
#самолёты
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Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»
Медведев назвал Запад врагом и призвал мстить ему
24 февраля 2024, 12:12

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Запад врагом из-за введённых санкций и призвал «мстить им везде, где только можно». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нынешние санкции больше не направлены на российских властей и бизнес. Они касаются напрямую граждан страны. На это указывает запрет платёжной системы «Мир» и ограничение на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

Медведев призвал создавать Западу трудности в экономической сфере, возбуждать общественное недовольство, разрабатывать и стараться продвигать решения, которые бы ущемляли интересы Запада.

Также политик объяснил их позицию: чем хуже россиянам, тем лучше западному миру.

В заключение Медведев написал: «На войне как на войне».

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#дмитрий медведев
#санкции
#россия
#ограничения
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«Уникальная в мире система»: как проходит наблюдение за выборами в России
Социолог Дискин рассказал, как в России удалось добиться чистоты выборов
24 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/nemchinowa

По инициативе Общественной палаты РФ возникла система электронного наблюдения, благодаря которой в России удалось добиться чистоты выборного процесса. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин.
«Центральная избирательная комиссия потратила большие средства на то, чтобы оборудовать все избирательные участки камерами, которые направлены как на саму урну, так и на комплексы автоматической регистрации, а также на работу избирательной комиссии, которая осуществляет подсчет голосов», – уточнил Дискин.
По его словам, все эти действия находятся под контролем. А наблюдать за всем этим можно также в формате онлайн. При этом в случае каких-либо сомнений можно пересмотреть запись повторно.

«Это вообще уникальная в мире система. Те, кто приезжает к нам, всегда поражаются технологиям контроля за избирательным процессом», – подчеркнул специалист.

Таким образом, по его словам, удалось полностью исключить все манипуляции, и под прицелом камер оказываются все ключевые элементы избирательного процесса.

В результате имеется абсолютно объективный контроль, который позволяет гарантировать чистоту голосования и подсчета голосов, заключил собеседник «Радио 1».

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#выборы
#россия
#президент
#цик
#кандидаты
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В мире существует около десяти мирных планов по Украине, заявили в МИД Швейцарии
24 февраля 2024, 11:32

Фото: iStock/Diy13

В мире существует порядка десяти мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, часть из которых засекречена. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что публичными являются шесть или семь планов, а остальные – засекречены.

Кассис отметил, что целью мирной конференции по Украине, которую хотела бы организовать Швейцария, является предоставление возможности для изложения всех идей, их анализа, поиска компромисса для дальнейшего достижения мира.

Также министр указал на необходимость участия США и стран БРИКС в этой конференции. По словам Кассиса, конференция будет проведена только в том случае, если удастся охватить как можно больше стран.

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#россия
#украина
#переговоры
#план
#конфликт
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Слуцкий призвал идти до победы в СВО
Слуцкий: Россия должна дойти до победы в спецоперации, несмотря на трудности
24 февраля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации. Об этом он написал в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО.
Он подчеркнул, что два года назад Россия сделала правильный шаг, встав на защиту русских людей и будущего российской цивилизации. «Было и будет не просто», однако Россия дойдёт до победы, заявил Слуцкий.

По его словам, с момента начала СВО Россия стала жить иначе, поскольку разорвались многие партнёрские отношения с другими государствами, страну покинули «предатели». Однако всё это не сломило Россию, а, наоборот, сделало её сильнее и сплочённее.

Слуцкий заявил, что российские бойцы обязательно вернутся домой. А также добавил, что день начала боевых действий никогда не бывает праздничным, но победу Россия будет праздновать обязательно.

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#сво
#победа
#россия
#украина
#лдпр
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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
24 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/husayno

Австралия ввела санкции в отношении российских физлиц и организаций. Об этом пишет ТАСС.
Власти страны, в знак поддержки Украины, пополнили санкционный список. В него попали 55 граждан России, в числе которых главы нескольких российских регионов, сенаторы, руководители учреждений и ведомств.

Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.

Отмечается, что власти Австралии вводят санкции против России с 2014 года. Эти ограничения стали 28 по счёту.

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*внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов
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#россия
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