AT: НАТО попытается напасть на Калининград в возможном конфликте с Россией

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В рамках возможного конфликта НАТО и России из-за Украины Альянс может совершить попытку нападения на Калининград. Об этом сообщает Asia Times.
Отмечается, что НАТО попытается ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде.
Вместе с тем, издание пишет, что НАТО в помощь Украине, скорее всего, будет наносить удары по позициям российских военных с помощью авиации и откажется от отправки на фронт своих наземных войск.
Кроме того, НАТО может попытаться нанести удары по российским подразделениям в Приднестровье.
В последние годы НАТО активизировался у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это «сдерживанием России».
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Вместе с тем, издание пишет, что НАТО в помощь Украине, скорее всего, будет наносить удары по позициям российских военных с помощью авиации и откажется от отправки на фронт своих наземных войск.
В последние годы НАТО активизировался у западных границ России. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это «сдерживанием России».
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Анастасия Чинкова