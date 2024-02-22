Власти Литвы запретят россиянам высадку из направляющихся в Калининград поездов

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Власти Литвы с 1 марта ограничат посадку и высадку пассажиров поездов, следующих в Калининград и останавливающихся в пунктах Кяна и Кирбатай. Об этом передает местный портал 15min, ссылаясь на постановление правительства.
Первая станция располагается на границе с Белоруссией, на ней останавливаются поезда, следующие в Калининградскую область и из нее.
Станция Кибартай находится приграничном районе с Калининградской областью. Правительство Литвы заявило, что путешественники смогут высаживаться в исключительных случаях, решение будет приниматься Государственной пограничной службой Литвы (VSAT).
В то же время власти страны не уточнили, могут ли сойти с поезда россияне с паспортом Евросоюза, визой или ВНЖ.
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Станция Кибартай находится приграничном районе с Калининградской областью. Правительство Литвы заявило, что путешественники смогут высаживаться в исключительных случаях, решение будет приниматься Государственной пограничной службой Литвы (VSAT).
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Александр Климов