Политик от немецкой партии «Левые» Грегор Гизи предложил западным державам прекратить огонь на Украине на 48 часов. С этим предложением он выступил в рамках программы, организованной журналом Spiegel.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», – заявил он.

Венгрия

за счёт Европейского фонда мира

Песков:

на ход спецоперации

Немецкий парламентарий предложил приостановить на 48 часов поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обмен на прекращение огня.Политик считает, что, если Москва не примет это предложение, военные поставки Киеву должны продолжиться, считает политик. Если Россия ответит положительно и обе стороны согласятся на прекращение огня, то путь к мирным переговорам будет проложен.В Европе призвали снять все ограничения на поставки оружия для Украины