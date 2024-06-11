Власти Шри-Ланки рассказали о хитростью завербованных воевать на Украину

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В Шри-Ланку вернулись 22 гражданина страны, участвовавших в военных действиях на Украине. Они сумели дезертировать и вернуться домой.
Об этом агентству AFP сообщил представитель шри-ланкийского министерства обороны Аллен Хит. По его словам, его сограждан просто обманули. Он привёл в качестве примера рассказ 37-летнего Анила Мандусаки, работавшего водителем в отеле. Вербовщики пообещали ему работу водителем в России. Вместо этого его вооружили и отправили воевать на Украину, где он получил шрапнельное ранение обеих ног. Из больницы он сбежал и добрался до посольства Шри-Ланки в Москве. Оттуда его вернули на родину.
Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынуждает шри-ланкийцев искать заработок за границей. По данным министерства иностранных дел, в России находится от 600 до 800 граждан Шри-Ланки. Точное их число неизвестно. Коломбо направит в Москву специальную делегацию для возвращения сограждан домой.
Шри-Ланка сохраняла нейтралитет по теме российско-украинского конфликта, однако сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность. Полиция страны арестовала двух отставных генералов за участие в вербовке людей. Ещё шестерым, занимавшимся вопросами логистики, также грозит серьёзное наказание.
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Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынуждает шри-ланкийцев искать заработок за границей. По данным министерства иностранных дел, в России находится от 600 до 800 граждан Шри-Ланки. Точное их число неизвестно. Коломбо направит в Москву специальную делегацию для возвращения сограждан домой.
Шри-Ланка сохраняла нейтралитет по теме российско-украинского конфликта, однако сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность. Полиция страны арестовала двух отставных генералов за участие в вербовке людей. Ещё шестерым, занимавшимся вопросами логистики, также грозит серьёзное наказание.
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Александр Бойцов